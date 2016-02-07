Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Rejim ordusu Türkiye sınırına ilerliyor

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat kasabasına ilerlediğini bildirdi. Muhaliflerin kontrolündeki Tel Rıfat kasabasına ilerleyen Suriye ordusu, Rus saldırılarının yardımı ile kasabaya 7 kilometre yaklaştığı öğrenildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, rejime bağlı birliklerin Suriye sınırına ilerleyerek ülkeye muhaliflerin ve silahların girmesini önlemek istediklerini söyledi.

''Tel Rıfat düşerse Halep'in kuzeyi kontrol altına alınacak''

Suriye ordusunun son taarruzu sonrası on binlerce kişinin daha bölgeden kaçtığı bildiriliyor. Rejim yanlısı El Vatan gazetesi, "Tel Rıfat düşerse, ordu ilerleyişini sürdürebilecek ve Halep vilayetinin kuzeyini tamamen kontrol altına alacak” yorumunda bulundu.

Suriye ordusu, Rus savaş uçaklarının da desteği ile geçen hafta Halep'in kuzeyinde büyük bir harekat başlatmıştı. Operasyonda bazı köyler geri alınırken, muhaliflerin Türkiye'den ikmal yolları da kesilmişti.

Halep’in muhaliflerin kontrolündeki kısmında yaşayan yaklaşık 350 bin sivil, rejimin kuşatma riskiyle karşı karşıya. Suriye ordusu dünden bu yana, muhaliflerin elindeki başkent Şam yakınlarındaki Daraya’yı da kuşatmış durumda.

BAE, Suriye'ye asker göndermeye hazır

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı koalisyona destek için Suriye'ye asker göndermeye hazır olduğunu açıkladı. Suudi Arabistan da geçen hafta benzer bir açıklama yapmıştı.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallem ise dün düzenlediği basın toplantısında, "Kimse Suriye'ye saldırabileceğini ya da Suriye'nin egemenliğini ihlal edeceğini düşünmesin. Çünkü sizi temin ederim ki, saldırganlar ülkelerine tahta bir tabutta döner. İster Suudi olsunlar, ister Türk" demişti.