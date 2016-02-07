“Rusya'nın hedefi 11 Şubat’a kadar Halep'i almak”

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya’yı Suriye’de bombardımanı derhal durdurmaya çağırırken, Moskova’nın hedefinin 11 Şubat’ta Münih’te yapılması planlanan Suriye toplantısına kadar Halep’i muhaliflerden almak olduğu iddia edildi.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, Suriye’de yaşanan insanlık dramı ateşkes ilan edilmesi için yeterli olmadı. Önceki akşam Suriye’deki yeni mülteci dalgasını görüşmek için kapalı danışma toplantısı gerçekleştiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi herhangi sonuç alamadan sona erdi. Rusya lideri Vladimir Putin’in hedefi ise Esad güçlerine gönderdiği son model T-90 tanklarıyla 11 Şubat tarihinde Münih’te yapılacak Suriye görüşmelerine kadar bir kısmı muhaliflerin elinde olan Halep’in düşmesini sağlamak.

Kerry’den ateşkes çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya’ya ateşkes çağrısında bulunarak kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine işaret etti. Kerry, “Ruslar, Suriye’de ateşkesin sağlanabileceği konusunda bazı inisiyatifleri kendi üzerlerine aldılar. Fakat eğer ki bu sözler, Suriye’de bombardımanı devam ettirmek için sadece sözde kalacaksa, bunu kimse kabul etmez. Bu konuyu birkaç gün içinde açıklığa kavuşturacağız” dedi. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin ise Suriye’de ‘terörist örgütlerle’ mücadelelerinin meşru olduğunu savundu.

“Rus tanklarıyla kuşatma”

Bu arada Rusya’nın Suriye’de sadece havada değil, karada da ağır silahlarla varlık göstermeye başladığı bildirildi. Rusya’daki “Gazeta” gazetesi “Vladimir Halep için savaşıyor” başlığıyla yayınladığı haberde Şam kuvvetlerinin başlattığı Halep kuşatmasında Rus yapımı son model T-90 tanklarının kullanıldığını yazdı. Bu tankların daha 2015 Kasım ayında Suriye’ye sevk edildiğinin altını çizen gazete, “Putin, Halep’in bir an önce alınmasını istiyor. ABD’nin muhaliflere verdiği TOW-2A tanksavar füzelerine karşı bu yüzden T-90 tankları kullanılıyor. Son model bu tanklarda füzelere karşı erken uyarı sistemi var” ifadelerine yer verildi. Rusya’daki askeri gözlemciler ise Moskova’nın 11 Şubat tarihinde Almanya’nın Münih kentinde toplanacak Uluslararası Suriye Destek Grubu görüşmesine kadar Halep’in ele geçirilmesi için çalıştığını ileri sürüyor.