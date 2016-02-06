Guardian: Erdoğan'ın Güneydoğu'daki hatası savaşı seçmek; Türkiye ile Rusya Halep yüzünden çatışabilir!

İngiliz Guardian gazetesi bugün başyazılarından birini Türkiye'deki son gelişmelere ayırdı. Gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hatasının, "Güneydoğu'da barış yerine savaşı seçmek" olduğunu savundu.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre Guardian'daki başyazıda, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Aralık ayı başından bu yana 24 saat sokağa çıkma yasağı uygulandığı belirtiliyor.

Sur'da Kürtler, Ermeniler, Türkler ve diğer etnik gruplar arasında daha iyi ilişkiler kurulmasının teşvik edildiğini kaydediyor Guardian.

Bir zamanlar umutla bakılan bölgenin, savaş alanında dönüşmesini de, Türkiye'nin güneydoğusundaki diğer bölgelerde yaşananların da sembolü olduğunu kaydediyor.

Guardian'ın başyazısından bazı satırlar şöyle:

"Türk hükümeti ile PKK arasındaki ateşkesin çökmesinden kimin daha fazla sorumlu olduğu hala net değil. Ancak net olan şey Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetinin bu gelişmeden siyasi çıkar sağladığı...1 Kasım'da AKP'ye oy verenler arasında Erdoğan'ın barış sürecini yeniden başlatacağını düşünen çok sayıda kişi vardı. Oysa tam tersi oldu. Erdoğan ve başbakanı Ahmet Davutoğlu, savaşı daha güçlü bir şekilde sürdürdü."

"Türkiye ve Rusya Halep yüzünden çatışabilir"

Başyazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nun geçen süreçte PYD'yi, HDP'yi, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bir bildiri yayımlayan 1128 akademisyeni eleştirdiği, akademisyenleri "vatan hainleri" olarak nitelendirdikleri belirtiliyor.

Gelinen noktada "Türkiye ve Rusya'nın Halep yüzünden çatışması" ihtimalinin de olduğuna dikkat çekiyor gazete.

Guardian, Avrupa ülkelerinin ise mülteci krizi nedeniyle can havliyle Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyduklarını da vurguluyor.

Gazete, başyazısını şu satırlarla noktalamış:

"Avrupa, Türkiye'den yardım alma çabalarını sürdürmelidir. Fakat Türkiye siyasetindeki zarar verici ve tehlikeli gelişmelere de gözümüzü kapayamayız. Bu gelişmeler, Türkiye'nin zaten mükemmel olmayan demokrasisini zayıflatıyor ve bölgeyi harap etmiş bir zavaşı daha da yayabilir."