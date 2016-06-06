Sur'da hayatını kaybeden Rozerin Çukur'un cenazesi 5 ay sonra teşhis edilebildi

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Diyarbakır Sur'da 8 Ocak'ta hayatını kaybeden Rozerin Çukur'un cenazesi 5 ay sonra teşhis edilebildi. Rozerin'in cenazesinin, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tutulduğu ailesine bildirildi.

2 Aralık'tan bu yana sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur'da 8 Ocak'ta Fatihpaşa Mahallesi'nde Süleyman Nazif İlkokulu yakınlarında başından vurularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Rozerin Çukur'un cenazesi DNA eşleştirmesinde tespit edildi.

DİHA'nın haberine göre, savcılık tarafından çağrılan aileye, Rozerin'in cenazesinin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tutulduğu bildirildi. Gerekli işlemleri başlatan aile cenazeyi almak için hastaneye gidecek.

Aile cenazeyi aldıktan sonra önce Yeniköy Mezarlığı'ndaki morga getirecek, ardından yarın sabah saat 09.00'da defnetmek üzere Dicle ilçesinin Herîdan köyüne götürecek. Aile aylar öncesinden cenazenin gömüleceği mezarlığı hazırlamıştı.

22 Ocak'ta hayatını kaybeden Hakan Arslan'ın cenazesinin akıbetine ilişkin ise herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Sur'daki çatışmalarda yaşamını yitiren çocukların cenazelerini arayan aileler, uzun bir süre Sümerpark ve Dicle Fırat Kültür Merkezi'nde nöbet eylemi ve açlık grevi yapmıştı.