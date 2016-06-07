Sur'da hayatını kaybeden Rozerin Çukur 5 ay sonra toprağa verildi

Sur’da 8 Ocak’ta hayatını kaybeden Rozerin Çukur, doğduğu yer olan Dicle’nin Herîdan köyünde toprağa verildi. Çukur’un mezarına fotoğraf makinesi de bırakıldı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 8 Ocak 2016’da hayatını kaybeden 17 yaşındaki Rozerin Çukur’un cenazesi dün tespit edilmişti. Çukur’un cenazesi, DNA eşleşmesi sonucu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak defnedilmek üzere doğduğu Dicle) ilçesinin Herîdan köyüne götürüldü.

Kadınların omuzlarında köyünün karşısına getirilen Çukur, burada dini vecibeleri yerine getirildikten sonra, kadınların omuzlarında mezarlığa götürülerek toprağa verildi.

Çukur’un mezar taşına fotoğrafı ile taşıdığı fotoğraf makinesi de bırakıldı.

“Bir anne kızını toprağa vereceği günü bekler mi?”

Anne Fahriye Çukur, cenaze töreninde “Bir anne kızını toprağa vereceği günü bekler mi? Ama ben bekliyorum. Kızımın cenazesini alıp toprağa vermek istiyorum”dedi.

Baba Mustafa Çukur da “Devlet her şeyi biliyor ama bir şey unuttu. Devletin unuttuğu, ailelerin diz çökmediğidir” ifadelerini kullandı.

Nazım Hikmet’in şiiri okundu

Rozerin Çukur’un vasiyeti üzerine üzerinde fotoğrafının bulunduğu ajandasını mezarına bırakan baba Çukur, mezarlığı ziyaret edenlerin duygularını yazmasını istedi.

Konuşmalar ardından o dönem kendisinin de eğitim gördüğü Diyarbakır’daki Eğitim Destek Evleri’nin dönem sonu eğlencesine katılan Rozerin Çukur’un sahnede seslendirdiği, Nazım Hikmet’e ait “Yaşamaya Dair” şiirinin bir kıtası, mezarı başında kardeşi Murat Çukur tarafından okundu.

Rozerin Çukur için Temîran Yas Evi’nde taziye kurulacak.

Ne olmuştu?

16 yaşındaki Rozarin Çukur, Sur ilçesinin Fatihpaşa Mahallesi’ndeki Süleyman Nazif İlkokulu yakınlarında 8 Ocak 2016’da öldürüldü.

Çukur ailesi, cenazeleri bulunmayan diğer ailelerle, Dicle Fırat Kültür Merkezi’nde nöbete başladı.

İlçeden Mayıs ayında cenazeler çıkarıldı. Çukur ailesi kan örnekleri verdi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan 4 Haziran’da gelen DNA eşleşme sonuçlarına göre, şu ana kadar ilçeden çıkarılan 80’e yakın cenaze arasında Rozerin Çukur’un cenazesi çıkmadı.

Rozerin Çukur’un babası Mustafa Çukur Dicle Haber Ajansı’na (DİHA) yaptığı açıklamada 6 Haziran’da bir kez daha savcılığa başvuruda bulunacağını söylemişti

Çukur’un cenazesi dün tespit edilmişti.