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Cenazesi 5 ay sonra teşhis edilen Rozerin Çukur'un tabutu gelinlikle alındı

Çukur, 2 Aralık'tan bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur'da 8 Ocak'ta hayatını kaybetmişti

Fotoğraf: Dicle Haber Ajansı

07 Haziran 2016 14:01

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 8 Ocak’ta hayatını kaybeden ancak cenazesi 5 ay sonra teşhis edilen Rozerin Çukur’un tabutu hastaneden gelinlikle alındı.

Ailesinin aylardır cenazesini almak için hukuki mücadele verdiği Rozerin Çukur’un cenazesi dün teşhis edilerek Diyarbakır’daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Rozerin’in gelinliğe sarılı tabutu hastaneden ailesi, Sur’da hayatını kaybedenlerin aileleri ve arkadaşları tarafından alınarak toprağa verileceği Dicle ilçesine doğru yola çıkarıldı. Cenaze Heridan köyünde defnedilecek.

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