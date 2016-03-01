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Sur'da güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasındaki mesafe 30 metre

Sur'da sokağa çıkma yasağı 2 Aralık'tan bu yana devam ediyor

01 Mart 2016 15:41

Diyarbakır Sur'da güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çatışma devam ediyor. Aradaki mesafe 30 metreye kadar düşerken, operasyonlarda son aşamaya gelindiği belirtiliyor. Bölgede sık sık 'teslim ol' çağrısı yapılıyor.

Diyarbakır'ın 6 mahallesinde 2 Aralık'tan bu yana, hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için uygulanan sokağa çıkma yasağı sürüyor. DHA'nın haberine göre, barikatların büyük bölümü kaldırılırken, patlayıcı tuzaklı barikatların imhası sürüyor. Sur'un Savaş Mahallesi 'nde yoğunlaşan operasyonlarda çatışma mesafesi her geçen sürede daralıyor. Çatışmalar sırasında güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasındaki mesafenin zaman zaman yaklaşık 30 metreye kadar düştüğü belirtildi. İlçeden sık sık silah ve patlama sesleri de yükseliyor.

 

“Teslim ol“ çağrısı

 

Güvenlik güçleri Sur'un Savaş, Cemal Yılmaz ve Hasırlı mahallelerine konuşlandırılan anons aracından 10 dakika arayla PKK'lılara 'teslim olun', vatandaşlara da 'güvenli şekilde evlerinden ayrılması' çağrıları yapılıyor. Anonslarda şöyle deniyor: "İçeridekiler! Kamu düzenini yeniden düzeltmek için güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda artık son aşamaya gelinmiştir. Operasyonumuzun temel gayesi olan sizlerin can güvenliği için bizlere yardımcı olmanız gerekmektedir. Çıkanların öldürüldüğü, infaz edildiği yalanlarıyla sizleri kandırıyorlar. Güvenlik güçlerince şu ana kadar çıkanlara yardımcı olunduğu gerekli işlemlerin şeffaflıkla yapıldığı ortadadır. 19 Şubat 2016 tarihinde 6 şahıs güvenlik güçleri tarafından her türlü tedbir alınarak anonslar yapılarak Cumhuriyet İlköğretim Okulu bölgesine tahliye edilmiş. 22 Şubat 2016 tarihinde 3 bölücü terör örgütü mensubu operasyon bölgesinde teslim olmuş. Sağlık kontrollerinin yapılması müteakip yine işlemleri yapılmaktadır. Çocukları canlı kalkan olarak kullanmayın. Çocukların zarar görmesini biz de istemiyoruz. Niçin onları teslim etmiyorsunuz? Biz de endişe ediyoruz. Çocuklar zarar gördüğü takdirde sizler vicdani, ahlaki ve yasal olarak sorumlu olacaksınız."

Diyarbakır Valiliği'nin açıkladığına göre 19 Şubat'ta oluşturulan koridordan 6 kişi çıkarken, 22 Şubat günü 3 PKK'lı teslim oldu. Bölgede 24 ve 26 Şubat tarihlerinde vatandaşların tahliye edilmesi ve PKK'lıların teslim olmaları için yeniden koridor açıldı ancak çıkan olmadı.

 

 

Vali: Yüzde 98 temizlendi

 

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy bugün düzenlediği basın toplantısında, Sur’da, "6 mahallede sıkıntılı bölgenin yüzde 98'i temizlendi" dedi.

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