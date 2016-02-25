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AİHM, Sur'da mahsur kalanlar için Anayasa Mahkemesi'ni adres gösterdi

AİHM, yerel mahkemelerin makamlarla temas kurmak için gereken imkana sahip olmaları gerektiğini belirtti

25 Şubat 2016 00:51

AİHM, Diyarbakır, Sur'da üç kardeşinin mahsur kaldığını belirterek sokağa çıkma yasağının kaldırılması için tedbir talep eden vatandaşın Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasını istedi.

Radikal'in haberine göre, Mehmet Karatay, operasyonların sürdüğü Sur'da, "üç erkek kardeşinin bombalanan bir binanın bodrum katından ayrılamadıklarını" ifade ederek, Sur'da uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için tedbir konulması istemiyle AİHM'e başvurdu. 

Başvurunun incelemesini erteleyen AİHM, Karatay'ın, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak tedbir talebinde bulunulmasını istedi. 

AİHM kararında, yerel mahkemelerin, bu tür acil durumlarla daha fazla ilgilenmeleri, yaşamları gerçekten zarar görme riski altında olan bireylere yönelik telafi imkanı sunulması amacıyla ilgili ulusal, yerel makamlarla doğrudan temas kurmak için gereken yetkiye ve imkana sahip olmaları gerektiği belirtildi. 

Tarafların, özellikle başvuranın yerel makamlar önünde gerçekleşen işlemlerde kaydettiği gelişmeler veya başvuranın erkek kardeşlerinin sağlık durumu ve genel durumuyla ilgili yaşanan gelişmeler hakkında bilgi sunması talep edilen AİHM kararında, başvuranın erkek kardeşlerinin yaşamlarının ve fiziksel bütünlüklerinin korunması amacıyla gereken önlemlerin alınması istendi. Kararda, taraflardan gelen bilgiler ışığında, söz konusu talebin incelenmeye devam edileceği bildirildi. 

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