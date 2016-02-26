Avrupalı parlamenterlerden Davutoğlu'na çağrı: Sur da Cizre'ye dönmesin; yaralılar için 24 saatlik ateşkes istiyoruz

Avrupalı parlamenterler, 2 Aralık 2015 tarihinden bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonların durması için Başbakan Ahmet Davutoğlu'na bir çağrı yaptı. Açıklamada, "Lütfen bodrumlarda mahsur kalan 158 sivilin yaşamının yitirdiği Cizre’de yaşanan insani felaketin bir benzerinin daha gerçekleşmesine izin vermeyin" dendi.

Çağrıda, "Bizler, yaralıların bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaşmasına imkan verebilmesi adına sokağa çıkma yasağının askıya alınmasını ve 24 saatlik bir ateşkesin yerine getirilmesini sizlere ısrarla tavsiye ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Avrupalı parlamenterlerin imzaladığı Sur için acil çağrı şöyle:

11 Aralık 2015 tarihinden bu yana Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır.

Yapılan top atışları nedeniyle Sur’daki altyapı büyük oranda yıkma uğramıştır. 15’i 10 yaşın dan küçük çocuk olmak üzere, sayısı tam olarak bilinmeyen yaralılarla birlikte tahmini olarak yaklaşık 200 kişi bodrumlarda mahsur bulunmaktadır. Devam eden top atışları nedeniyle siviller evlerinden ayrılamamakta, sokaklarda ise ölü bedenler bulunmaktadır.

Türk yetkililer, Sur’da 131 sivil ve 25 PKK’linin var olduğunu tasdik etmektedir.

Bizler, aciliyeti göz önünde bulundurularak, krize insani bir çözüm bulunmasını sağlamak ve çocuklar başta olmak üzere sivillerin hayatlarının kurtarılmasına imkan verebilecek koşulların yaratılması için Türk yetkililere çağrıda bulunuyoruz.

Bizler, yaralıların bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaşmasına imkan verebilmesi adına sokağa çıkma yasağının askıya alınmasını ve 24 saatlik bir ateşkesin yerine getirilmesini sizlere ısrarla tavsiye ediyoruz.

Lütfen bodrumlarda mahsur kalan 158 sivilin yaşamının yitirdiği Cizre’de yaşanan insani felaketin bir benzerinin daha gerçekleşmesine izin vermeyin.

Bizler, aynı zamanda AB Yüksel Temsilcisi Federica Mogherini ile Avrupa Birliği Devlet Başkanlarına Sur’daki dramatik durumu acilen ele almaları için çağrıda bulunuyoruz.

Bildiriye imza atan parlamenterler şu isimler:

Elena Valenciano (İnsan Hakları Alt Komisyonu Başkanı, Sosyalistler & Demokratlar Grubu, İspanya)

Michael Gahler (Dış İlişkiler Komitesi, Avrupa Halk Partisi -EEP, Almanya)

Richard Howitt (Dış İlişkiler Komitesi, Sosyalistler & Demokratlar Grubu, Birleşik Krallık)

Charles Tannock (Dış İlişkiler Komitesi, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular İttifakı -ECR, Birleşik Krallık)

Mark Demesmaeker (Dış İlişkiler Komitesi, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular İttifakı - ECR, Belçika)

Yana Toom (Kültür Komitesi, Avrupa İçin Liberaller ve Demokratlar İttifakı -ALDE, Estonya)

Takis Hadjigeorgiou (Dış İlişkiler Komitesi, Birleşik Avrupa Solu -GUE/NGL, Kıbrıs)

Marie-Christine Vergiat (İnsan Hakları Alt Komisyonu, Birleşik Avrupa Solu- GUE/NGL, Fransa)

Fabio Castaldo (Dış İlişkiler Komitesi, Avrupa Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Grubu- EFDD, İtalya)

Rebecca Harms (Yeşiller/EFA Grubu Eş Başkanı, Almanya)

Bodil Valero (Dış İlişkiler Komitesi, Yeşiller/EFA Grubu, İsveç)

Ernest Maragall (AB-Türkiye Karma Parlamento Komitesi, Yeşiller/EFA Grubu, İspanya)

Ska Keller (AB-Türkiye Karma Parlamento Komitesi, Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesine Giden Son Delegasyonun Üyesi, Yeşiller/EFA Grubu, Almanya)

Josep-Maria Terricabras (Avrupa Özgür İttifakı -EFA Başkanı, Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesine Giden Son Delegasyonun Üyesi, Yeşiller/EFA Grubu, İspanya)

Helga Trüpel (Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesine Giden Son Delegasyonun Üyesi, Yeşiller/EFA Grubu, Almanya)

Tatjana Ždanoka (Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesine Giden Son Delegasyonun Üyesi, Yeşiller/EFA Grubu, Litvanya)

Michel Reimon (Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesine Giden Son Delegasyonun Üyesi, Yeşiller/EFA Grubu, Avusturya)

Terry Reintke (Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesine Giden Son Delegasyonun Üyesi, Yeşiller/EFA Grubu, Almanya)