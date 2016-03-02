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Sur yürüyüşü öncesi ilçeye girişler yasaklandı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Sur'a yürüyüş çağrısında bulunmuştu

02 Mart 2016 12:05

3 ayı aşkın süredir sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ikamet edenlerin dışında ilçeye girişlerin bugün saat 12.00 den itibaren ikinci bir emre kadar yasaklandığı açıklandı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün saat 16:00’da Sur’a yürüyüş çağrısında bulunmuştu.

DHA’nın haberine göre; Diyarbakır Valiliği, 6 mahallesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur'da bugün saat 12.00'den itibaren ikamet edenlerin dışında ilçeye girişleri ikinci bir emre kadar yasakladı.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyetin Temel Nitelikleri, Devletin Ülkesi ve Milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, millî güvenlik, Kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Anayasamızın 34. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A (Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır…) ve 11/C (İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetini, kamu esenliğini sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır…) maddeleri gereğince, Diyarbakır Valiliği’nin 30.12.2015 tarih ve 2015/3044 sayılı kararına istinaden 02.03.2016 günü saat 12.00’dan ikinci bir emre kadar, ilimiz Sur ilçesinde ikamet eden vatandaşlarımızın haricinde, diğer şahısların Sur ilçesine girişleri yasaklanmıştır.

Vatandaşlarımızın söz konusu yasağa riayet etmeleri, ilimizin huzur ve güvenliği açısından önem arz etmektedir.”

Demirtaş, önceki gün Diyarbakır'da şu çağrıda bulunmuştu: "3 aydır şehrin ortasında 24 saat bir savaş yürütülmesini olağan bir durum olarak görmüyoruz. Tüm Diyarbakır halkı Sur'daki ablukanın kalkması için ayakta olmalıdır. Çarşamba saat 16.00'da herkes bulunduğu yerden Sur'a doğru yürümelidir. Mahalle ve ilçelerden bu demokratik bir haktır. Tek bir insanın canına, malına zarar vermeden zarar gelmesine müsamaha etmeden bu demokratik hakkımızı kullanacağız. Halkımızdan ricamız kararlı ve ısrarlı olunmalıdır. Abluka da kalkmadan geri adım atmayacağız demelidir herkes. Bütün STK, meslek örgütleri, işçi, esnaf örgütleri ve kentimizdeki bütün derneklere çağrımızdır."

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