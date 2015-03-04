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'Şüphemiz yok, sandukalardaki kemik Süleyman Şah’ın'

İsmet Yılmaz: Urfa Müftülüğü, ‘kemikleri bizzat biz getirdik kendi ellerimle koyduk’ dedi, kemiklerde gen araştırmasına gerek var mı?

04 Mart 2015 11:51

Meclis'te gazetecilerle sohbet eden Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Süleyman Şah operasyonu konusunda Genelkurmay Başkanı’na sert sözler sarf eden MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Yılmaz, herhangi bir şüphesinin olmadığı için kemiklerde gen araştırmasının yapılmasına gerek olmadığını söyledi.

Önder Yılmaz’ın Milliyet’te yer alan haberine göre, hükümet ile HDP arasında 10 maddelik mutabakat metninin açıklanmasının ardından PKK'nın gerçekten silah bırakıp bırakmayacağı tartışılırken Milli Savunma Bakanı Yılmaz,  "PKK'nın gerçekten silah bırakması lazım. Çünkü zamanın ruhu bunu gösteriyor” dedi. Yılmaz, TBMM’deki sohbetinde  kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

 

-Süleyman Şah'a ait sandukaların içinde kemikler var mı yok mu? Topraktan alınıp konuldu mu? Kemiklerin analizi yapıldı mı?

İlk taşınmada Caber Kalesi'nden Karakozak köyüne gelinceye kadar eşlik eden Urfa Valisi kimdi Galip Demirel. Hem müsteşarlık hem Özal döneminde Malatya milletvekilliği yapmış. Urfa Müftülüğü, ‘kemikleri bizzat biz getirdik kendi ellerimle koyduk’ dedi. Dolayısıyla kabirleri taşındı. Kemiklerde gen araştırması yapmaya gerek var mı ki, bizim şüphemiz yok ki...

 

-Eşme nihai istirahatgâh mı?

İleri karakol olması diye bir şey yok. Şimdiki yeri daha güzel ve uygun. Eşme de geçici olacak. Ne kadar sürecek, belirsiz. Ne kadar sürer savaş, belirsiz. O zaman geçici olacak. Türbenin bulunduğu yer bizim topraktır.

 

'Bahçeli ayıp ediyor'

 

-MHP lideri, Eşme operasyonu konusunda Genelkurmay Başkanı’na sert eleştiri yöneltti ne diyorsunuz?

Ayıp ediyor. Kararı siyasiler alır, bürokratlar uygular. Bürokratlara siyasilerin aldığı kararları niye uyguladın diye eleştiri getirmek devlet adabına ve Türk hukuk sistemine, mevzuata uygun değildir.

 

‘ETA, IRA gibi silah bırakacak’

 

-Tüm şartlar yerine gelse dahi PKK gerçekten silah bırakır mı?

PKK’nın silah bırakması lazım. Çünkü zamanın ruhu bunu gerektiriyor. Silahla hak aranmaz. IRA bıraktı mı, ETA bıraktı mı, aklınıza gelen bütün örgütler bıraktı, bu da bırakacak, bugün değilse bile yarın bırakacak.

 

-Örgütün ikiyüzlü davranacağı eleştirileri yapılıyor?

Doğrudur, örgütün karar sahibi kimdir, iradesi kimdir, kim karar verir kim uyar. Kaç başlıdır bunlar bu süreçte görülecek. Bir test olacak bu süreç öyle mi?) Evet, ama eninde sonunda bu olacak, şiddetle hak aranmaz.

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