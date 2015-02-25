Askerden gazetecilere yeni Süleyman Şah inşaatında 'Öcalan bayrağı' önlemi

Süleyman Şah'ın yeni türbesi için hummalı çalışma sürüyor. Asker, görüntü almaları için gazetecileri inşaat alanına götürdü. Abdullah Öcalan ve Türk bayrağının yan yana görüntülenmesinin tepki çekmesi üzerine askerler önlem aldı. Bölgeye götürülen gazetecilerin PYD bayrakları ve Öcalan posterinin görünmeyeceği açıdan fotoğraf çekmesine izin verildi.

DHA'da yer alan habere göre, Suriye'de terör örgütü IŞİD tehdidi altındaki Süleyman Şah Türbesi'ne cumartesi gecesi gerçekleştirilen 'Şah Fırat' operasyonu ile Türkiye'ye getirilen Süleyman Şah ile 2 askerin naaşlarının yerleştirileceği yeni türbe için hummalı çalışma sürüyor.

Türkiye sınırına 253 metre uzaklıktaki Suriye'nin Eşme Köyü'ndeki 10 dönümlük arazide yapımı süren yeni türbenin kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Türkiye'nin sınırları dışındaki tek toprağı olan Suriye'nin Karakozak Köyü'ndeki Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'ndaki askerler, geçen cumartesi gecesi başlayan ve pazar sabahı sona eren Şah Fırat operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Süleyman Şah ve 2 askerinin naaşları sınır hattındaki Bilekli Mahallesi'nde bulunan hudut karakolunda oluşturulan geçici türbede muhafaza altına alındı.

Yeni türbe sınıra 253 metre uzaklıkta

Türkiye, operasyonun ardından, Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'ne bağlı Eşmeler Mahallesi'nin karşısında bulunan Suriye'nin Eşme Köyü'ndeki yaklaşık 10 dönüm araziyi yeni türbe alanı olarak belirledi. Türk bayrağı dikilen alanı tel örgüler ile çevrildi ve yeni türbe için altyapı çalışmalarına başlandı.

Sınırın 253 metre Suriye içinde bulunan yeni türbe alanı bugün sınırdan geçmelerine izin verilen gazeteciler tarafından da görüntülendi. Askeri araçlar ile sınırı geçen gazetecilere, türbe alanında açıklama yapan askeri yetkililer Suriye rejimi, BM, NATO, PYD, ÖSO ve IŞİD'in bilgilendirildiği operasyonunun başarılı geçtiğini vurguladı.

Askerler türbe inşaatında çalışıyor

Bundan sonra Türkiye'nin yurt dışındaki tek kara parçası olan Eşme Köyü'ndeki yeni türbe alanında askerler hummalı bir çalışma sürdürüyor. Bir yandan yol açma çalışması yapılırken, bir yandan da yeni türbe için temel kazıyor. Bu alanda yaklaşık 450 metrekarelik mayınlı alan temizlendi.

Türbenin kurulacak yaklaşık 10 dönümlük arazide 22 iş makineni ve 83 asker çalışırken, inşaat alanında güvenlik 5 tank ve 2 zırhlı araçla sağlanıyor ve alanda 8 Türk bayrağı dalgalanıyor.

Türbe alanına 150 metre uzaklıkta bölgeyi denetim altında bulunduran YPG'nin kontrol noktası yer alıyor. Bu kontrol noktasında PYD bayrakları ile Abdullah Öcalan'ın posteri asılı duruyor.

Öcalan önlemi

Türk bayrağı ile Öcalan'ın posteri ve PYD bayraklarının aynı karede görülmesinin sosyal medyada yankı uyandırması üzerine, askerler önlem aldı ve bölgeye giden gazetecilerin PYD bayrakları ve Öcalan posterinin görünmeyeceği açıdan fotoğraf çekmesine izin verdi.

Arazi sahibi: Türkiye beni mağdur etmez

Suriye'nin Eşme Köyü'nde yapılan yeni türbenin sahibi olduğunu iddia eden Suriyeli 8 çocuk babası çiftçi Bozan Osman da gazetecilere açıklama yaptı.

IŞİD tehdidinin başlamasıyla 5 ay önce sınırı geçerek Türkiye'ye sığındığını anlatan Bozan Osman, "Akrabalarımız olan Eşmeler Köyü'ne yerleştik. Pazar günü kalktığımızda arazimde iş makinelerinin çalıştığını gördüm. Burası benim arazim ve dedelerimden kalmıştır. Buraya Süleyman Şah Türbesi'nin yapılacağını öğrendim. Buranın resmi tapusu bize aittir. Şimdiye kadar hiçbir yetkili bizimle temas kurmadı. Ama Türkiye büyük devlettir, bizi mağdur edeceğini sanmıyorum" dedi.

Yetkililer operasyon öncesi görüşme yapılmayan Suriyeli arazi sahibi ile ilerleyen günlerde temasa geçileceği bilgisini verdi.

Eşmeler Mahalle Muhtarı Suphi Yavuz ise Süleyman Şah Türbesi'nin kendi mahallelerinin yakınında yapılmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Yavuz, "Türbenin köy sınırları içine yapılması ekonomi ve turizm açısından kazanım olduğunu düşünüyoruz. Süleyman Şah'ın burada olması aynı zamanda bir güvenlik bölge oluşturulması demektir. Bu da bir rahatlama nedenidir" diye konuştu.