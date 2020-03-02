'Süper Salı' öncesi Demokratlar'da yaprak dökümü; Klobuchar da kampanyasına son verdi

T24 Dış Haberler

Minnesota Senatörü ve Demokrat aday adayı Amy Klobuchar, Demokrat Parti ön seçim sürecinin en önemli günü olan 'Süper Salı'dan saatler önce seçim kampanyasına son verdi. Klobuchar'ın ön seçimlerde beklediği sonuçları alamayan eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı destekleyeceği belirtildi.

59 yaşındaki Klobuchar, bugün Dallas'taki mitingde Joe Biden'a eşlik ederek kampanyasına destek verecek. Klobuchar'ın kampanyasına son verdiği haberi, dün kampanyasını askıya alan Pete Buttigieg'ın ardından geldi. Reuters'ın haberine göre Buttigieg da Biden'ın kampanyasına destek verecek.

TIKLAYIN - 'Süper Salı'dan önce dengeleri değiştiren karar: Pete Buttigieg, Demokrat Parti başkan adaylığı yarışından çekildi

Yarın 14 ABD eyaleti, Amerikan Samoası ve yurtdışındaki Demokratlar, partilerinin Trump'a karşı kimi aday olarak çıkaracağını belirlemek için oy verme merkezlerine gidecek. Aylarca süren ön seçim sürecinde kazanılabilecek delegelerin yaklaşık üçte birinin kimlere gideceği 'Süper Salı'da belirleniyor.

Klobuchar'ın da adaylıktan vazgeçmesiyle, Donald Trump, Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Michael Bloomberg ve Tulsi Gabbard olmak üzere başkanlık yarışında 6 isim kaldı.

TIKLAYIN - ABD önce seçimlerini anlama rehberi

Editörün notu: 'Süper Salı' sonuçları eş zamanlı olarak T24'te yayımlanacaktır.