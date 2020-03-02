'Süper Salı'dan önce dengeleri değiştiren karar: Pete Buttigieg, Demokrat Parti başkan adaylığı yarışından çekildi

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Ön seçimlerin ilk turlarında çok başarılı sonuçlar alan ABD'nin eşcinsel olduğunu açıklayan ilk başkan aday adayı Pete Buttigieg, seçim kampanyasına son vereceğini duyurdu.

Iowa'da yapılan ön seçimi kazanan, New Hampshire'de ikinci ve Nevada'da üçüncü olan eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg, South Carolina eyaletinde aldığı ağır yenilginin ardından aday adaylığını bırakma kararı aldı.

Pazar akşamı ve pazartesi günü olan programlarını iptal ederek South Bend'e dönen Buttigieg, seçmenlerinin karşısına geçerek Demokratlara Donald Trump'ı yenmek için birlik olma çağrısında bulundu.

Buttigieg, "Şu an gerçekle yüzleşmemiz gereken bir andayız ve gerçek şu ki benim adaylığım için patika giderek daralarak kapandı" dedi.

Buttigieg, Demokrat Parti ön seçim sürecinin en önemli günü olan 'Süper Salı'dan 48 saat önce kampanyasına son verdi. Yarın 14 ABD eyaleti, Amerikan Samoası ve yurtdışındaki Demokratlar, partilerinin Trump'a karşı kimi aday olarak çıkaracağını belirlemek için oy verme merkezlerine gidecek. Aylarca süren ön seçim sürecinde kazanılabilecek delegelerin yaklaşık üçte birinin kimlere gideceği 'Süper Salı'da belirleniyor.

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Buttigieg'e destek verecek seçmenleri, eski belediye başkanı yerine çoğunlukla kimi destekleyeceği, yarıştaki dengeleri değiştirebilir.

Yarışın en büyük iki favorisi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, Buttigieg'in kararının ardından Twitter'dan açıklamada bulundu. Biden, rakibinin "çığır açan bir kampanya yürüttüğünü" ifade etti ve "Bu onun ulusal sahnedeki zamanının başlangıcı" ifadelerini kullandı. Sanders da Buttigieg'in "tarihi bir kampanya" yürüttüğünü söylerken, seçmenlerine "hareketimize katılın" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump da konu ile ilgili bir tweet atarak, "Pete Buttigieg ÇEKİLDİ. Onun bütün Süper Salı oyları Uykucu Joe Biden'a gidecek. Mükemmel zamanlama. Bu, Demokratların Bernie'yi oyundan çıkarma sürecinin gerçek başlangıcı. YİNE ADAY OLAMAYACAK" yazdı.