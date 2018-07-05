Süper Lig'e Lefter adı verilmişken hem İstanbul'da hem Atina'da forma giymiş bir başka Rum futbolcuyu hatırlamak

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 sezonuna Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis’in ismini verdi.

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16 yaşında Taksimspor’da başladığı futbol hayatına 4 yıl yaptığı askerliği, Türkiye’den yurt dışına transfer olan ilk futbolcu olmayı, 46 kez milli takım forması giymeyi, babasının ‘yoksulluğu sayesinde kurtulduğu’ Varlık Vergisi’ni ve İstanbul'da Rumlar başta olmak üzere gayrimüslimlere yönelik en büyük saldırıların yaşandığı 6-7 Eylül 1955'te de Büyükada’daki evinin "Vurun şu gavura" sözleriyle basılmasını sığdıran Lefter’in isminin Süper Lig’in yeni sezonuna verilmesi, akıllara Türkiye ve Yunanistan’daki takımlarda forma giyen Rum kökenli TC vatandaşı diğer futbolcuları getirdi.

"1954'te Türkiye genç milli basketbol takımında yer alır"

1933 yılında, Rum bir baba ve Türk bir anneden dünyaya gelen Alekos Sofyanidis bunlardan bir tanesi. Küçük yaşlarından itibaren atletizmin çeşitli branşları ile ilgilen ve Türkiye'de spor tarihine geçen pek çok Rum sporcu gibi Pera Spor Kulübü'nde (Beyoğluspor) spor kariyerine başlayan Sofyanidis’in AEK’e transferinden TC vatandaşlığına uzanan hikayesini, Twitter hesabında @GMunzam aktardı:

"Çok hızlı ve mücadeleci bir sporcu olan Sofyanidis, Beyoğluspor'da pek çok branşta mücadele eder. Cirit atma, basketbol, futbol bunlardan bazılarıdır. Hatta 1954'te Türkiye genç milli basketbol takımında yer alır. Bu açıdan kariyeri Can Bartu'ya benzer bir nebze.

"1955 yılında futbolda karar kılar Sofyanidis. Beyoğluspor'un "sağ açık" mevkisinde top koşturan Sofyanidis, 1958'de Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Beyoğluspor'un, Yunanistan'dansa AEK'in adının geçtiği karmaşık bir transfer süreci yaşar.

"Türkiye benim vatanımdır,

ayrılmaya niyetim yok"

"Beyoğluspor ligin en parlak takımlarından olmasa da Sofyanidis, dikkat çeken bir oyuncudur. 3 Nisan 1958'de Beşiktaş'la prensipte anlaşır. Hemen ardından Beşiktaş'la maça bile çıkar ama Beyoğluspor, resmi transfer olmadığı için Sofyanidis'e para cezası verir.

"Beşiktaş'la presinsipte anlaştıktan sonra Mayıs ayında Atina'ya giden Sofyanidis hakkında AEK'e transfer olacak söylentileri çıkar. Zaten 6-7 Eylül pogromu sonrasında can güvenliklerinden endişe duyan Rumlar yavaş yavaş İstanbul'dan Yunanistan'a göçmeye başlamıştır.

"Sofyanidis, AEK'ten Yorgos Tranopulos'la görüşür. Ancak AEK'e transferi nedendir bilinmez gerçekleşmez. Hakkında çıkan transfer söylentilerini tekzip eden Sofyanidis, "Atina'ya gezmeye gittim. AEK'ten parlak bir teklif geldi. Türkiye benim vatanımdır. Ayrılmaya niyetim yok." der.

'Kaleci' Sofyanidis

"Beyoğluspor'un mu ahı tuttu bilinmez, Beşiktaş'a transfer olduktan kısa süre sonra Sofyanidis ciddi şekilde sakatlanır. Uzun sayılacak bir sakatlık evresinin ardından Beşiktaş'ın Real Madrid'le karşılaşacağı Şampiyon Kulüpler maçı arifesinde maçlara çıkmaya başlar.