Süper Lig'de yeni sezonun adı 'Lefter Küçükandonyadis' olacak

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in yeni sezonun isminin 'Lefter Küçükandonyadis' sezonu olmasına karar verdi. Federeasyonun yeni kararını gelecek günlerde resmi olarak açıklayacağı ifade edildi.

Geçen dönem Süper Lig'e hayatını kaybeden Gençlerbiliği Başkanı İlhan Cavcav'ın ismi verilmişti. Bu sezon için pek çok isim gündeme gelirken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz anlamlı bir teklifte bulundu. Cengiz verdiği röportajda sezona Fenerbahçe tarihinin önemli isimlerinden Lefter Küçükandonyadis'in isminin verilmesini teklif ederek "Galatasaray taraftarı olarak sezonun ismi için Metin Oktay veya Gündüz Kılıç isterim. Ancak hakkaniyetli olmak gerekirse şu ana kadar hiç Fenerbahçeli isim verilmemiş. Galatasaray Başkanı olarak isterim ki Lefter ya da Can Bartu olsun. Doğrusu budur" demişti

Mustafa Cengiz'in bu çağrısının ardından diğer kulüp yöneticileri de Lefter ve Can Bartu isimlerine olumlu yaklaşınca TFF yetkilileri Lefter isminde karar kıldı. Kararın önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacağı ifade edildi.