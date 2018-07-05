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Spor

Süper Lig'de yeni sezonun adı Lefter Küçükandonyadis oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in ismiyle oynanacak

05 Temmuz 2018 02:46

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan, "Futbolun Ordinaryüsü" lakaplı Lefter Küçükandonyadis'in, Türk futboluna yaptığı unutulmaz katkılarla tüm sporseverlerin sevgi ve saygısını kazandığı aktarıldı.

Spor Toto Süper Lig, önceki yıllarda Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren ve İlhan Cavcav gibi futbolun unutulmaz isimleri anısına oynanmıştı.

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