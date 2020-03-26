Sunay Akın'dan Kanal İstanbul tepkisi: Gücümüzü insanlarımızı korkuyla eve kapatan hayati sorunumuzu çözmek için kullanalım

Yazar Sunay Akın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla savaşılan şu günlerde ihalesi yapılan ve bu yüzden yeniden gündeme gelen Kanal İstanbul projesine tepki gösterdi.



Kanal İstanbul projesini israf ve müsriflik olarak değerlendiren Sunay Akın'ın konuyla ilgili görüşleri şöyle: "Almanya'da bilim özgürdür, politikacıların oyunlarına alet edilmemiştir. Bu yüzden, bilimsel araştırma yapan kurumların, günümüzdeki salgın hastalığa yönelik bir çalışmayı sekiz yıl öncesinden öngördüğü ve başlattığı çıktı ortaya… Çünkü bilimin yolu ileri görüşlülüktür, toplumun geleceğini insan hayatını koruyacak şekilde planlamaktır…

TIKLAYIN - Tepki yaratan Kanal İstanbul ihalesine 4 teklif geldi

"Yapmayın efendiler, etmeyin, eylemeyin, bu güzel milletin geleceğine kıymayın"

Geleceğini göremeyen ülkelerden biri olarak biz ise ne yazık ki, hastalığın yıkımlarına engel olacak yatırımlar ve halkımızı koruyacak projeler yerine ‘Kanal İstanbul’u gündeme alıyoruz!.. Nasıl olsa ölmememiz için çareyi bulduk: ‘Yakalanmamak!’.. Yapmayın efendiler, etmeyin, eylemeyin, bu güzel milletin geleceğine kıymayın… Bize şu dünyada en büyük lütuf olarak sunulmuş ‘vatan’ dediğimiz harika doğa parçasını artık katletmeyelim, kirletmeyelim, bozmayalım…

"Kefenin cebi yok"

Bir kanalımız var zaten bizim; İstanbul Boğazı… Bu doğal kanalımız yeter bize, ötesi israftır, müsrifliktir… Hayatımız da bir tane ve ikincisi olmayacak!.. İnanın olmayacak ve kefenin de cebi yok!.. Maddi ve manevi gücümüzü insanlarımızı korkuyla eve kapatan hayati sorunumuzu çözmek için kullanalım; bilime, halk sağlığına harcayalım…"