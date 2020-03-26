Tepki yaratan Kanal İstanbul ihalesine 4 teklif geldi

Kanal İstanbul projesi kapsamında Başakşehir'deki tarihi Odabaşı ve Arnavutköy'deki tarihi Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon (yeniden yapım) projesi için açılan ihale bugün Kağıthane'deki Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Tahmini bedeli 566 bin lira olarak açıklanan ihaleye 4 geçerli teklif sunuldu. İhaleye katılan firmalardan Mukarnas Mimarlık 500 bin lira, Hasan Fehmi Şahin 550 bin lira, Safir Jeoteknik 507 bin lira, Altıparmak Mimarlık ise 408 bin lira teklif etti. İhalenin sonucu önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Korona günlerinde ihale

Koronavirüs salgınının şiddetlenerek sürdüğü günlerde Kanal İstanbul için ihale düzenlenmesi tepki yarattı. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Ulusoy Twitter’da, “Kanal İstanbul ilk etap ihalesi yarın yapılacakmış! Sanırım aklımızı bu kadar yitirmedik! Toplum sağlık sorunları ve işsizliğin pençesindeyken bu da ne demek oluyor!” diye tepki gösterirken iktisatçı Mustafa Sönmez, “ABD herkesi ayda 1.200 dolar maaşa bağladı. İngiltere, Almanya, Fransa da öyle. Önce sağlık, herkes güvende mesajı veriyorlar toplumlarına. Ya bizde? Bizimki Kanal İstanbul ihalesi ile kuyruğunu dik gösterme telaşında. Kuyruğu kıstırmış farkında değil aslında” yorumu yaptı.