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Sümeyye Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Çaydan: Sarhoştum

Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Çaydan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

27 Ağustos 2015 21:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Osman Çaydan, serbest bırakıldı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden Sümeyye Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen Çaydan, çıkarıldığı mahkemede, "mesajın kendisine ait olduğunu fakat o an alkollü olduğunu" söyledi.

Hakkında hakaret suçu kapsamında soruşturma başlatılan ve Antalya'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Çaydan, iddia ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe'ye ifade verdi. İfadesinde mesajın kendisine ait olduğunu fakat o an alkollü olduğunu iddia eden Çaydan, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince adli kontrol ve yurtdışı yasağı tedbirleri ile serbest bırakıldı.

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