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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Sümeyye Erdoğan cevabı: Mesele bir danışman hatası, görevine son verildi

Davutoğlu, CHP'li Tanal'a 'O milletvekiline haddini bildirin' demişti

27 Ağustos 2015 19:18

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın soru önergesiyle gündeme gelen Lazika İslam Emirliği liderinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a evlilik teklifinde bulunduğu iddiaya ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da "Sümeyye Erdoğan'a yapılan hakaret tüm genç hanımlara yapılmıştır, o milletvekili haddini bildirin" çağrısında bulunduğu Kılıçdaroğlu söz konusu iddianın danışman hatası olduğunu belirterek, "Mesele bir danışman hatasıdır ve o danışmanın işine son verilmiştir" dedi.

 

Kılıçdaroğlu, verilen soru önergesinde Sümeyye Erdoğan'ın adının geçmediği belirterek, "Cumhurbaşkanı'nın kızı Sayın Sümeyye Erdoğan'ın ismine hiç bir şekilde yer verilmemiştir. Ancak bu önergenin medyaya duyurulması sırasında,  maalesef bir danışman hatası sonucunda Sayın Sümeyye Erdoğan'ın ismi konuya dahil edilmiştir" şeklinde konuştu. 

 

CHP lideri, "Sayın Tanal da asla Sayın Sümeyye Erdoğan'a dönük bir maksadının söz konusu olmadığını açıkça söyledi. Anladığım kadarıyla Sayın Başbakan bu açıklamaları görmeden konuştu. Mesele bir danışman hatasıdır ve o danışmanın işine son verilmiştir." ifadelerine yer verdi.

İşte Mahmut Tanal'ın Meclis'e verdiği soru önergesi:

 

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