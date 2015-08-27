Sümeyye Erdoğan'ı hedef alan iddia için suç duyurusu

Töre Cinayetlerini Önleme ve Kadın Potansiyelini Değerlendirme Derneği (TÖRKAD) Başkanı Zeynep Alkış, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından ortaya atılan, Lazika İslam Emirliği tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a evlilik teklifinde bulunulduğu iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeni Şafak'ın haberine göre; TÖRKAD Başkanı Alkış'ın avukatı Olcay Sekizkardeş tarafından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, "Sümeyye Erdoğan hakkında asılsız, çirkin, kadın haklarına saldırı mahiyetinde izansız iftiralarla basında ve sosyal medyada başını CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve tiyatro oyuncusu Orhan Aydın'ın çektiği paylaşımlar ile kadın haklarını açıkça ihlal edici iddia ve haberlerde bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

'İtibarsızlaştırmak için yapıldı'

"Bazı gazetelerin bu iddiaları haber değeri taşımamasına rağmen yayınlanmaya devam ettiğinin vurgulandığı" dilekçede, Erdoğan ailesinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı kaydedildi. "Söz konusu fiil ve eylem ile bir kadına yapılan saldırı fiilen ve esasen Türk toplumundaki tüm kadınlara yapılmıştır" denilen dilekçede, "Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanının nezdinde yapılan bu izansız iftira niteliğindeki iddialar ile başta müvekkilimiz olmak üzere bütün kadınların kişilik haklarına yapılan bu saldırı aynı şekilde müvekkilim ve temsil ettiği kadınlık makamına da yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Soruşturma çerçevesinde şüphelileri hakkında dava açılması istenen dilekçede, Tanal ve Aydın'ın yanısıra Sözcü Gazetesi Sorumlu müdürü ve Today's Zaman gazetesi hakkında “iftira, hakaret, kadın haklarına saldırı” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Bakanlardan tepki

Söz konusu iddia hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'dan da tepki geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kişisel Twitter adresinden konuya ilişkin, "Haysiyet ve ahlak yoksunu olanların Sümeyye Erdoğan'a attıkları iftira ile aşağılıkların en aşağı mertebesine inme hevesleri ibretliktir. Sümeyye Erdoğan kardeşimize yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Bu ahlaksızlığın millet nezdinde gereken cevabı alacağı bilinmelidir" diyerek tepki gösterdi.

'Çirkin, ahlaksız saldırıları şiddetle kınıyorum'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam da konuya ilişkin, "Sümeyye Erdoğan'a sosyal medya üzerinden yapılan çirkin ve ahlaksız saldırıları şiddetle kınıyorum. Herkesi kadın haklarına saygılı olmaya, ahlak ve erdem kavramlarına sahip çıkmaya davet ediyorum" diyerek tepki gösterdi.

Mahmut Tanal'ın önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk tarafından yazılı olarak yanıtlaması istemiyle Meclis'e sunduğu soru önergesi şu şekilde:

"www.zentrarat-der-lasen.de Web sitesine sahip bulunan Lazika İslam Emirliği'nin Türkiye'deki faaliyetleri, faaliyet alanları nedir? Bu örgütün özellikle Laz vatandaşlarımıza seslenerek Türkiye'nin Kuzey Doğusunda yeni bir İslam Devleti kurma hedefleri olduğunu açıklamaları konusunda Bakanlığınızca nasıl bir önlem alınmıştır?

Bu örgütün gerekirse IŞİD ile birleşebileceğini deklare etmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin tehdit etmesi karşısında Bakanlığınızca herhangi bir önlem alınması planlanmakta mıdır?

Bu örgüt kimler tarafından hangi yıllarda kurulmuştur? Bu örgütün ulusal ve uluslararası bağlantıları kimlerdir? Bu örgütün merkezi nerededir? Finansmanı nasıl sağlanmaktadır?

Söz konusu örgütün Doğu Karadeniz coğrafyamızda veya herhangi başka bir bölgede örgütlenme faaliyetleri bulunmakta mıdır?"

Tanal'ın tweeti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın konuya ilişkin tweet'leri ise şöyle:

"Sümeyye Erdoğan'a terör örgütü liderinin evlenme teklifi yapmasına ilişkin haberlerin verdiğim soru önergesi ile ilgisi yoktur. Lazika İslam Emirliği ile ilgili soru önergemde aile mahremiyeti nedeniyle Sümeyye Erdoğan'ın adı geçmemektedir."