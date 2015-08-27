Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Sümeyye Erdoğan'a yapılan hakaret tüm genç hanımlara yapıldı; Mahmut Tanal'a haddini bildirin

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın soru önergesiyle gündeme gelen Lazika İslam Emirliği tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a evlilik teklifinde bulunduğu iddiasına ilişkin olarak, "Sayın Sümeyye Erdoğan'a yapılan hakaret tüm genç hanımlara yapıldı" dedi. Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Bu milletvekilinin haddini siz bildirin. İnsanların aileleriyle, siyasilerin aileleri üzerinden oyunlara kalkışanların haddini siz bildirin. Ama siz bildirmezseniz biz had bildirmeyi de biliriz" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Merkezi'nde, AKP İletişim Merkezinin (AKİM) 2 Milyon Gülen Yüz Ödül Töreni'nde konuşan Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

"Sayın Kılıçdaroğlu’na bir çağrıda bulunmak istiyorum.



Sümeyye Erdoğan’a dönük olarak yürütülen bu alçakça kampanya, siyasi ahlaksızlığın en çarpıcı örneğidir. Sayın Sümeyye Erdoğan sadece cumhurbaşkanımızın kızı değildir. Daha genç yaşında, ahlakıyla irfanıyla onurlu bir Türk hanımıdır. Ona yapılan hakaret, bütün genç hanımlara yapılmıştır. Nerede kadın hakları savunucuları? Nerede STK sözcüleri? Nasıl bir kara bulut çözmüş ki üstlerine, böyle ağır bir hakaret yapıldığında sessiz kalır. Sayın Kılıçdaroğlu ile son iki buçuk aydır görüşmeler yaptık. Ailelerimizden bahsettik. Şimdi kendisine sesleniyorum. Bu milletvekilinin haddini siz bildirin.

İnsanların aileleriyle, siyasilerin aileleri üzerinden oyunlara kalkışanların haddini siz bildirin. Ama siz bildirmezseniz biz had bildirmeyi de biliriz.

Şimdi bu ağır sorumluluğu bir taraftan yürüteren, ben kılıçdaroğlu’nun çocuklarından birine hakaret edilirse şuradan söylüyorum, ilk ben savunacağım. O gün konuştuğumuzda, bizim hayatımızdan nasıl etkilendiklerini karşılıklı olarak dile getirmiştik. Peki bizim için geçerli olan sayın cumhurbaşkanımız ve Sümeyye Erdoğan için geçerli değil mi? Rakip siyasi partilerin genel başkanları olabiliriz ama hepimiz insanız, hepimiz insanız, hepimiz insanız.

Bütün genel başkanlara sesleniyorum. Gelin hep beraber siyasi ahlak dersini birlikte yapalım. Kılıçdaroğlu’ndan beklentim bu konuda sesini yükseltmesidir. Önemli olan onurlu türk hanımlarının bir hakarete maruz kalması. Hepimiz sesimizi yükseltmeliyiz."