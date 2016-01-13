Sultanahmet saldırısında ölenlerin tamamı Alman vatandaşı mı?

Almanya, dün İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleşen ve IŞİD tarafından düzenlenen intihar saldırısında 10 vatandaşının öldüğünü açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırı sonrasında yaptığı açıklama 8 Alman vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırıda hayatını kaybeden bir kişinin ise Perulu olduğu açıklanmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sawsan Chebli tarafından Berlin'de gazetecilere yapılan açıklamada, saldırıda 10 Alman vatandaşın öldüğü duyuruldu. Chebli, hastanede tedavi gören yedi Alman vatandaşından beşinin yoğun bakımda olduğunu sözlerine ekledi. Alman sözcünün açıklamaları, AFP ve Reuters tarafından aktarıldı.

DHA'nın dün, saldırıda hayatını kaybedenleri yayımladığı 10 kişinin listesi şöyle:

"Gerhard Günther Höppner, Steffen Höppner, Rudolf Krollman, Hiltrud Krollman, Karin Erika Franke-Dütz, Rüdiger Karl Faber, Marianne Faber, Gernot Eike Mildner, Adolf Jurgen Glorius ve Rudiger Beckerv."

Terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda, intihar bombacısı dışında 10 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Peru da bir vatandaşının öldüğünü duyurmuştu.