Sultanahmet saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

İstanbul'un en önemli turistik mekanlarından biri olan Sultanahmet Meydanı'nda meydana gelen ve IŞİD üyesi yabancı uyruklu bir kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda hayatını kaybeden 10 kişinin isimleri açıklandı. Hayatını kaybeden 10 kişiden birinin Peru uyruklu olduğu açıklanmış, Almanya Başbakanı Angela Merkel de saldırı sonrasında yaptığı açıklama 8 Alman vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

DHA'nın haberine göre, Sultanahmet Meydanı’nda sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 10 kişinin listesi şöyle:

"Gerhard Günther Höppner, Steffen Höppner, Rudolf Krollman, Hiltrud Krollman, Karin Erika Franke-Dütz, Rüdiger Karl Faber, Marianne Faber, Gernot Eike Mildner, Adolf Jurgen Glorius ve Rudiger Beckerv."

"10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı"

Sultanahmet Meydanı'nda saat 10:20 sıralarında gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında resmi rakamlara göre en az 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu saldıraya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerinin tamamının yabancı uyruklu olduğunu belirterek, saldırının yabancı uyruklu IŞİD militanı tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. IŞİD'den saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Patlamadan 58 dakika sonra yayın yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saldırıyı Suriye kökenli bir canlı bombanın gerçekleştirdiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da saldırganın Suriye uyruklu olduğunu belirterek 1988 doğumlu olduğunu söyledi. Kurtulmuş, saldırıda hayatını kaybedenlerin önemli bölümünün yabancı uyruklu olduğunu söyledi.