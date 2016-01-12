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Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısının faili Suudi Arabistanlı Nabil Fadlı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bombanın Suriyeli olduğunu söylemişti

12 Ocak 2016 18:16

Sultanahmet’te resmi rakamlara göre 10 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısındaki canlı bombanın 1988 doğumlu Suudi Arabistanlı Nabil Fadlı olduğu iddia edildi.

Habertürk’ün haberine göre, 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı canlı bomba saldırısını Nabil Fadlı adlı Suudi Arabistan Doğumlu teröristin gerçekleştirdiği iddia edildi. Polis, eylül 1988 doğumlu teröristin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmaya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye kökenli canlı bomba eylemini şiddetle kınıyorum" dedi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise, Sultanahmet Meydanı'ndan gelen saldırı hakkında bilgi verdi. 1988 Suriye doğumlu bir canlı bombanın saldırıyı gerçekleştirdiğini açıklayan Kurtulmuş, "10 insanı kaybettik. Taziyelerimiz iletiyoruz. Bu ölenlerin çoğu yabancı uyrukludur" açıklamasında bulunmuştu. 

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