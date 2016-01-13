İçişleri Bakanı: Sultanahmet saldırısıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiğini yineledi. Ala, şu anda hastanede saldırıda yaralanan 11 kişinin bulunduğunu, bunlardan 9'unun Alman vatandaşı olduğunu belirtti. Yaralılardan 2'sinin durumunun ise ciddiyetini koruduğunu ifade etti. Ala, dün akşam saldırıyla ilgili 1 kişinin de gözaltına alındığını söyledi. Canlı bombanın geçen hafta Göç İdaresi’ne bazı işlemler için parmak izi verdiğini doğrulayan Ala, zanlının hedefteki şüphelilerden biri olmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ile İstanbul Valiliği'nde saldırıya ilişkin düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Ala ve Alman mevkidaşının Maiziere'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Efkan Ala: 11 yaralıdan 9'u Alman uyruklu

Milletimizin taziyelerini ilettim, kendisi ile bir değerlendirme yaptık. ayatını kaybedenlere taziyelerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar yapılan inceleme ve soruşturmayla ilgili bilgi sunacağım. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Bir de canlı bomba hayatını kaybetmiştir. Hastanede şu an 11 yaralı var. İlk etapta yaralı sayısı 17'ydi, birisi hastanede vefat etti. Diğerleri de taburcu oldu. Bu yaralı 11 kişiden 9'u Alman uyrukludur. Biri Norveç, biri Perulu'dur. 9 Alman uyrukludan ikisinin durumu ciddiyetini korumaktadır. Ama ameliyattan çıktı ikisi de. Durumlarını en üst düzeyde takip ediyoruz.

Küresel terör önümüzdeki yüzyılda bütün insanlığın en önemli sorun başlığıdır ve ülkeler arasında etkili bir işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Ülkeler terörün kimliğine, amacına bakmadan, hiçbir ayrım yapmadan mücadelede kesin bir işbirliği yapmalıdır. Türkiye bu konuda çok ciddi bir gayret içerisindedir, çalışma içerisindedir. Bir yandan Suriye'de ortaya çıkan durumdan beslenen terör örgütleriyle mücadele ederken, diğer taraftan PKK gibi terör örgütleriyle etkili mücadelesini yürütmektedir.

Bu konuda da Almanya'nın yakın işbirliği için teşekkür ediyorum. Radikal terör örgütleri ve DAEŞ'le mücadele kapsamında bugüne kadar 3318 kişi gözaltına alınmıştır, Suriye'deki olaylardan itibaren... Bunlardan 847'si tutuklanmıştır. Çok önemli miktarı bunların yabancı uyrukludur. Dolayısıyla burada kaynak ülkelere, yabancı savaşçı olarak adlandırılan teröristlerin gelip Suriye'ye geçmelerini engelleyecek biçimde ilk çıkış yaptıkları noktada durdurulmaları için kaynak ülkelere açık çağrıda bulunuyorum.

Çok ciddi tedbirler almalıdırlar ve işbirliğine çok açık olmalıdırlar. Yine Almanya'ya bu konudaki açık işbirliği için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar 124 ülkeden 35 bin 970 kişiye Türkiye'ye giriş yasağı konmuştur. Bunlardan 387'si Alman'dır ve yakın işbirliğimiz sonucu tespit edilmiştir. Yine 92 ülkeden 2894 kişi sınırdışı edilmiştir Türkiye'den. Bunlardan 94'ü Alman uyrukludur. Ve bu da yakın işbirliğiyle belirlediğimiz kişilerdir.

"1 kişi gözaltına alındı"

Türkiye bu konularda çok etkili, ciddi bir çaba içindedir ve terörle mücadelede kararlı bir tutum sergilemektedir. En son olaydan bir hafta önce 220 DAEŞ mensubu olduğu değerlendiren kişi gözaltına alınmıştır. Olaydan sonra yapılan inceleme ve çalışma sonucunda dün akşam bir kişi gözaltına alınmıştır ve inceleme çok yönlü olarak son derece ciddi bir biçimde devam etmektedir.

Bu konuya ilişkin her türlü bilgiyi kendileriyle paylaşacağız. Bu saldırı insanlığa yapılmıştır, ülkemizdeki misafirler bizim özvatandaşımız ne ise onlar da odur. Bu saldırı ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Ve amasız, ancaksız, hep birlikte bütün dünya bir arada bu tür saldırılara karşı durmalı ve tavrımızı göstermeliyiz.

Türkiye'deki bütün turistler ve diğer misafirler ve vatandaşlarımız aldığımız tedbirlerle rahatlıkla kendi günlük hayatlarını devam ettirebilirler. Bu konuda herhangi bir tereddüde mahal yoktur.

Gerekli güvenlik önlemlerini hassasiyetle almaktayız. Bu konuda da ilişkimiz ve işbirliğimiz daha da güçlenerek devam edecektir Almanya'yla... Tekrardan terörün, terörist saldırıların amacına ulaşmalarını engelleyecek her türlü işbirliğini göstermiştir ve göstermeye devam edecektir. Bu tür terörist saldırılar dünyanın çeşitli yerlerinde de olmaktadır. Biz elbirliğiyle gereğini yaptıkça amacına ulaşamayacaktır. Ve bütün 78 milyon vatandaşımız gibi Türkiye'de bulunan diğer misafirlerimiz de kendilerini huzur içerisinde hissedebilirler. Bu tür saldırılar bizim işbirliğimizi, geleceğe olan inancımızı, yeni dünyayı oluşturma arzumuzu örseleyemez.

Soru&cevap

Bakanlar, konuşmalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Ala bir soru üzerine, patlamayı gerçekleştiren canlı bombanın arananlar listesinde olmadığını söyledi. Ala, canlı bombanın geçen hafta Göç İdaresi’ne bazı işlemler için parmak izi verdiğini de doğruladı ve parmak izinin kaybolduğunu açıkladı. Ala, "Cenazelerle ilgili prosedür tamamlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Onlar bizim cenazelerimizdir. Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile birlikte yaralıları ziyaret edeceğiz. Gereken neyse yapacağız" dedi.

Alman İçişleri Bakanı: Saldırının Alman vatandaşlarını hedef aldığına dair bulgu yok

Efkan Ala'nın ardından Alman mevkidaşı Thomas de Maiziere söz aldı. Ala'nın kullandığı "Bu saldırı insanlığa karşı yapılan bir saldırıdır" ifadesini tekrarlayan Maiziere saldırının doğrudan doğruya Alman vatandaşlarını hedef aldığına dair bulgu olmadığını söyledi.