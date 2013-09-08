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Sultanahmet'te Buenos Aires'ten gelecek Olimpiyat haberi bekleniyor

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki 2020 Olimpiyatları oylamasını Sultanahmet'ten canlı yayında izleyen vatandaşlar, İstanbul'a destek verdi

08 Eylül 2013 01:53

 

İstanbullular, Sultanahmet Meydanı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul 2020 Ajansı tarafından kurulan iki ayrı platformda, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yapılan ilk tur oylamasını ve öncesindeki gelişmeleri izleme fırsatı buldu.

İstanbullular, 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak kentin belirleneceği oylamayı Sultanahmet Meydanı'nda heyecanla takip etti. İlk turda Madrid'in elenmesi ve İstanbul'un Tokyo ile birlikte finale kalması büyük sevinçle karşılandı

2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın hangi şehirde yapılacağının belirleneceği oylama, Sultanahmet Meydanı'nda kurulan özel alanda büyük heyecan içinde takip ediliyor.

Etkinliğe, Spor Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdür Yardımcısı Serhat Karadağ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Osman Avcı da katıldı.

 

Turistlerden yoğun ilgi

 

Ellerindeki Türk bayrakları ve "İstanbul 2020" logosunun bulunduğu flamaları sallayarak kentlerine destek veren vatandaşlar, canlı DJ performansı ve ışık şovlarıyla eğlenceli anlar geçirdi.

Ayasofya Müzesi önüne kurulan platformlarda gelişmeleri sadece İstanbullular takip etmedi. Spor AŞ'nin etkinliğini, çoğunluğu Japon olmak üzere yaklaşık 50 kişilik yabancı basın mensubu grubu da canlı yayınlarla ülkelerine ulaştırdı. Organizasyon sırasında yaklaşık 20 canlı yayın aracı da görev yaptı.

Ayrıca, organizasyon alanında çok sayıda turist, olimpiyat oylamasını takip edenler arasında yer aldı.

Tokyo'nun iki kentten de fazla oy alarak finale çıktığı seçimde, İstanbul ile Madrid için yeniden oylamaya gidilmesi sırasında, Sultanahmet Meydanı'na sessizlik hakim oldu.

İkinci oylamanın ardından Madrid'in elendiği, İstanbul'un ise son iki aday şehirden biri olarak ikinci tura kaldığının açıklanmasının ardından ise organizasyon alanında büyük sevinç yaşandı.

Ellerindeki Türk bayraklarını ve "İstanbul 2020" flamalarını sallayarak, "İstanbul" ve "Türkiye" tezahüratları yapan vatandaşlar, final oylamasının beklemeye başladı.

 

 

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