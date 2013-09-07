IOC üyelerinin doping soruları İstanbul 2020 heyetini terletti

Arjantin’in başkenti Buenos Aires'te 2020 Olimpiyatları’nın ev sahibini belirleyecek oylama öncesinde Türkiye heyetinin sunumu ve soru cevap bölümü sona erdi.

Türk heyetine IOC üyeleri tarafından sorulan sorular ve heyetimizin verdiği cevaplar şöyle:

Monaco Prens Albert: Daha önce de ifade etmiştiniz. Oyunlar sadece Türkiye için değil bölge için faydalı olacak dediniz. Bunu biraz daha açar mısınız?

IOC üyesi: Dopingle mücadele IOC için en önemli noktarladan bir tanesi. Şimdiye kadar çok sayıda dopingli sporcu çıktı ülkenizde. Bunun temel sebebi nedir?

IOC üyesi: Havaalanları, ulaşım ve güvenlik hakkında bilgi almak istiyorum. Özellikle sporcular nerede konaklayacaklar. Spor tesislerine nasıl ulaştırılacaklar?

IOC üyesi: Şehirlerin master programlarını daha önce yapılan olimpiyatlarda birçok kez değiştirildi. 2020 size verilirse kendi master planınızı tekrar elden geçirerek bizim tavsiyelerimize uymayı kabul edecek misiniz?

İstanbul 2020 Heyeti'nin bu sorulara cevapları:

Doping ile mücadele sürüyor

Prof. Dr. Uğur Erdener: (Doping sorusu) Öncelikle doping konusunda önemsediğimiz konu kontrol mekanizmaları. Yeterli denetim mekanizması olmazsa yeterli sayıda sonuç almamız mümkün olmaz. Bildiğiniz gibi iyi sonuç elde etmek için yatırım yapmak gerekir. Şu anda dopingle mücadele örgütümüz, 2 yıl önce kurulmasına rağmen çok iyi çalışıyor. WADA ile iştişare halinde çalışıyoruz. Düzenli toplantılar yapıyorlar. Bu konuda tek bir politikamız var. Dopinge karşı sıfır tolerans politikası. Bizim ulusal dopingle mücadele örgütümüz de bu politikanın doğal bir sonucu. Test sayımız bu yıl çok arttı. Elbette bu konuyla bağlantılı çok konu var ancak en önemlisi eğitim. Sadece sporcuların ve antrenörlerin değil hepimizin sorumluluğunda bu durum. Ben inanıyorum ki çok kısa zamanda çok önemli sonuçlar elde edeceğiz.

TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan: (Doping sorusu) En kapsamlı test sonuçlarını uyguluyoruz. Zaten bu yüzden dopingler çıkıyor. Sporcularımız için de kapmsalı bir eğitim programını devreye sokacağız.

Her sporcu 16 dakikada seyahatini tamamlayacak

İstanbul 2020 Spor Direktörü Alp Berker: (Ulaşım sorusu) Bizim bir ulaşım master planımız var. Her bir sporcu 16 dakika içinde seyahatini tamamlayacak. Yine ulaşım 24 saat açık olacak. Sporcular yüksek hızlı yollardan geçecek. Burada trafik ışıkları bulunmacak ve saattte 70 km ile gidecek araçlar. 1.2 milyar dolarlık bir yarıımı da hem hükümet hem de belediye birkaç yıldır yapıyor. Bu yatırımlar önümüzdeki yıllarda 8.9 milyar dolara ulaşacak.

Erdoğan yeni havalimanını hatırlattı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: (Master plan sorusu) İstanbul'un master planları 100 binlik ve 5 binlik planlar olmak üzere vardır. Gerekli ne olursa biz zaten yasalarla teminat altına almış durumdayız. Ayrıca değişiklik yapmak gerekirse yasalaştırarak hemn uygulama kapasitesine sahibiz. Havaalanı konusunda; yılda 100 bin kişilik kapasiteli yeni bir havaalanı inşa ediliyor. 2017 sonunda da bu bitmiş olacak. Bağlantı yollarıyla da spor tesislerine bağlanacak. Sporcularımızın kalacağı yerler konusunda da en ufak bir sıkıntı düşünülmüyor.

Bölge barışa hasret

-(Bölgeye etkisi ne olacak sorusu) Bölge barışa hasret. Biz olimpiyatı barışın, paylaşımın halkaları olarak görüyoruz. İnanıyorum ki İstanbul'daki bir olimpiyat bölgeye barış, dayanışma ruhu verecektir. Bölgede barış ve dayanışma ruhunu kazanacaktır.