İstanbul, Olimpiyat sunumunu yaptı



Arjantin Başkent Buenos Aires'te bugün yapılacak oylama, 2020 Olimpiyatları'nın düzenleneceği kenti belirleyecek. İstanbul, Madrid ve Tokyo'nın aday olduğu yarışta ilk sunumu Türkiye yaptı... Kazanan şehir Türkiye saati ile 00:30'da açıklanacak...

Suat Kılıç: Bizim politikamız gayet iyi net

"İstanbul'un ilk adaylığı sırasında 19 yaşındaydım. Şimdi 41 yaşında spor bakanı olarak karşınızdayım. Akdeniz Oyunları bizim altyapımızı test etmek açısından şanstı. TOKİ 18 ayda onlarca spor tesisini inşa etmeyi başardı. Taahhütlerimizi yerine getiriyoruz. Sizin içinde getireceğiz. 500 milyon dolarlık bir spor yatırımımız var. Bu olimpiyatları alamazsak da olimpik ruhu devam ettirmek için bu bütçeyi harcayacağız. Bizim politikamız gayet net. Dopinge karşı sıfır toleransımız var. Anti doping konusundaki yatırımlarımızı artıracağız. Aynı zamanda yasaklı maddelerin ithalat ve ihracat yasaklanması için gerekli yasaları çıkartacağız."

Ali Babacan: Zaman İstanbul'a evet deme zamanıdır

"Mükemmel bir misafirperverlik, spor aşkı.. işte Türkiye bu. Ulaştırmaya yaptığımız yatırımlar bizim temel politikamız. İpek yolu bildiğiniz gibi İstanbul’dan geçiyor. Marmaray deniz altından geçen dünyadaki en derin proje. İlk defa İpek Yolu bu projeyle biraraya geliyor. OECD'nin tahminlerine göre üyeleri arasında en hızlı büyüyen ülke önümüzdeki yıllarda Türkiye olacak. 2020'ye kadar 5,6 büyüyecek. IOC'nin üyelerinin karşısına, mali sorumluluklarımızı bilerek çıkıyoruz. Sermaye harcama bütçemiz 1.1 milyardır. Geçtiğimiz 10 yıldaki bütçemize baktığımda olimpiyatların mali tablosunun olumsuz bir noktaya varmayacağını şimdiden söyleyebilirim. Çünkü bu ekonomik pay bizim ulusal olarak spora ayırdığımız paydır. Olimpiyatları alsak da almasak da. Aynı zamanda TOKİ'de yarın hemen çalışmalarını başlatacak kapasitede. 2020 bir ulusu ve bir ülkeyi dönüştürebilir. Ev sahibi ülkenin hedefleri IOC'nin hedefleriyle örtüşüyorsa o olimpiyatlar başarılı oluyor. Zaman İstanbul'a evet deme zamanıdır."

Çağla Büyükakçay: Tarih yazmaya hazırız

"Türkiye’nin nüfusunun yarısı 25 yaşın altında. Özgürlük ve demokrasi şemsiyesi altında geçmişteki ayrılıkları geride bırakarak birarada yaşamayı başardık. Bizler dünyayı değiştirmeye inanıyoruz. Benim hayalim bir olimpiyat sporcusu olma hayalim var. Ben 8 yaşından beri tenis oynuyorum. Her fırsatta gerekirse duvarlara karşı oynadım. 2010 yılında Grand Slam turnuvasına katılan ilk kadın tenisçi oldum. Lütfen bize inanın. Tarih yazmaya hazırız."

Uğur Erdener: Dopingli mücadelemiz sürüyor

"İstanbul bildiğiniz gibi Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik etti. Aynı zamanda kültür ve sanatta kavşak noktası oldu. Aynı zamanda modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olimpik değerlerin toplumun hücrelerine işlemesini istedi. İlk defa ev sahipliği yapma arzusunu Sinan Erdem'den devraldım. İstanbul uzun yılladır spor tesisleri yapıyor. Dopingle mücadelesi sürüyor. Biz doping konusundaki sıfır tolerans konusunu kararlılıkla sürdüreceğiz. Olimpiyatlar yeni coğrafyalara kapı açmakta ustadır. Çıkış felsefesi budur. İşte bizde İstanbul'da bunu sağlamak istiyoruz. Tarih bize şunu gösteriyor, olimpiyat bir ülkenin gelişmesine katkı sağladığı sürece başarılı olmaktadır."

Hasan Arat: Sizlerle hikayemizi paylaşacağız

"Başkan, üyeler günaydın. Bildiğiniz gibi insanlık tarihinden bugüne kadar güneş İstanbul’da her gün ayrı iki kıtaya doğuyor. Sizlerle hikayemizi paylaşacağız. Demokratik, laik ve hukuk üstünlüğü ile yönetilen Olimpik değerlere bağlı bir ülkenin hikayseini anlatacağız. Bu yolculuğu diğer aday şehitrlerle paylaşmak bir onurdu. Bugün, neden İstanbul'u ortak şehir seçmeniz gerektiğini anlatacağız. Türkiye muazzam bir fırsat sunuyor. Olimpiyat hareketi sınırları aştı ve neler yapabileceğini gösterdi. İstanbul'u hayal edin..."

- Heyetimizin arkasındaki ekranda 10'dan geriye sayıldı... Saniyeler 0'ı gösterince salonun tüm ışıkları yandı ve sunumumuz başladı.

- Türkiye heyeti sahneye davet edildi... Sunumumuz başlıyor...

- Ve tarihi yarış başladı... Birazdan İstanbul'un sunumu için sahneye davet edileceğiz.

- İlk sunumu biz yapacağız... 15:00'te başlayacak sunum için konuklar salona alınmaya başlandı...

103 IOC ülkesinin mensuplarından 97'sinin vereceği oy Tokyo, Madrid ve İstanbul'dan birini mutlu sona ulaştıracak. Buenos Aires'in, 10 Eylül'de sona erecek ev sahipliğinden toplam 4 milyon Dolar turizm geliri elde etmesi göz önüne alınırsa, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı düzenleyecek ülkede gelir bakımından büyük beklentiler içinde olacak.

İstanbul, 2020 Oyunları'na ev sahipliği yapma onurunu elde etmesi halinde bu, Türkiye ve bölge için tarihi bir an olacak. Olimpiyatları İstanbul'un kazanması durumunda farklı noktalarda havai fişek gösterileri de düzenelenecek.

Günün programı

15:00 - 16:00

Türkiye'nin sunumu

16:00 - 16:30

Soru cevap

21:00 - 21:45

Değerlendirme komitesinin raporu

21:45

32. Olimpiyat Oyunları oylaması

23:00

Ev sahibi ülkenin açıklanması

00:30 - 01:00

Ev sahibi ülke şehir ile anlaşma imzalanması

İlk yorumlar:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: Sunumu yapan arkadaşlar harikaydı... Asıl onlara teşekkür etmeliyiz..

Muhtar Kent (Coca Cola CEO'su): 16 yıldır geliyorum. Türkiye adına ,lk defa böyle bir oy isteme kapasitesi oluştu.

Şenes Erzik (FIFA Asbaşkanı): Mükemmel bir sunumda her şey harikaydı,

Ali Koç (Koç Holdig Yönetim Kurulu Üyesi): Mükemmel bir sunumdu. İlk turu geçersek alacağız.

Ferit Şahenk (Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı): Tek kelime süperdi

Adnan Polat (Eski Galatasaray Başkanı): Türkiye'nin ansı çok büyük.. Madrid ve Tokyo'dan daha büyük istek gösterdi.