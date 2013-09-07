Erdoğan: Eşim ve çocuklarım beni affetsin spora ve İstanbul'a aşkla bağlandım

Başbakan Tayyip Erdoğan İstanbul'a duyduğu aşkı ifade ederek, "Hoşgörü şehri İstanbul'dan samimi bir selam göndermek istiyoruz. Çocukluk yıllarımdan beri lisanslı bir futbolcu olarak spor aşkını hep içimde yaşattım. Eşim ve çocuklarım beni affetsin spora ve İstanbul'a bir aşkla bağlandım. İstanbul aşkı beni belediye başkanlığına kadar taşıdı" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak ülkenin belli olacağı Buenos Aires'teki karar toplantısında konuştu.

Türk heyetinde Başbakan Recep Tayyip Edoğan IOC komitesine sunumunu gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

Sizi kalp diliyle selamlıyorum

Açıkçası ben dünyanın bütün dillerinin üzerinde ortak bir dil olduğuna inanıyorum. O da kalp dilidir. Sizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Barışa ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bu kritik dönemeçte kardeşliğin şehri İstanbul'dan dünyaya barış mesajları iletiyoruz.

İstanbul'un seçilmesi barışa katkı olacak

Çocukluk yıllarımdan başlayarak 16 yıl boyunca sporu yaşadım. Eşim ve çocuklarım beni affetsinler, onlar kadar İstanbul ve spora sonsuz bir aşkla bağlandım. İstanbul aşkı beni belediye başkanlığına taşıdı. Spor aşkı ise paylaşma ruhuyla başbakanlığa taşıdı. İstanbul'a ve spora olan sevdamı, ortak bir meşale altında birleştirmek hedefimdi. Daha önce belediye başkanıyken sunum yapmıştım. Şunu bilmenizi isterim ki; halkının çoğunluğu müslüman olan Türkiye'de yapılması, barışa aç olan bölgemize faydalı olacaktır. Ülke olarak kararlılık içindeyiz.

Gelin köprüler kuralım tarih yazalım

Genç ve dinamik bir nüfusumuz var. 2020'e bugünün çocukları çok daha kalkınmış bir Türkiye'de yaşayacak. 2020 Olimpiyatları'nın gençlerin ülkesi Türkiye'de, 8 bin yıllık tarihi olan bu kadim şehirde gerçekleşmesi, olimpiyat ruhuna uygun olacaktır. Kıtaları, kültürleri buluşturacak bir yeryüzü köprüsü olacaktır. Gelin beraber köprüler kuralım. Tarih yazalım. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.