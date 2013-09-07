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Türkiye'nin rüyası sona erdi; 2020 Olimpiyat Oyunları Tokyo'da düzenlenecek

2020 Olimpiyatları için Buenos Aires'te düzenlenen seçimde Tokyo finalde İstanbul'u eleyerek ev sahipliği yapma hakkı kazandı

07 Eylül 2013 23:41

2020 Olimpiyat Oyunları'na kimin ev sahipliği yapacağı Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen seçimle belli oldu.

Madrid'in ilk turda elenmesinin ardından İstanbul ve Tokyo finalde yarıştı. Tokyo final oylamasında, Türkiye'yi geride bırakarak 2020 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

Tokyo, ilk turda elenen Madrid heyetinin de oy kullanmasıyla sayısı 96'ya çıkan delegeden 60'ının oyunu kazanırken, İstanbul 36'da kaldı.

İstanbul, Tokyo ve Madrid’in 2020 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği için yarıştığı Arjantin’deki oylamada, ilk tur sonunda Madrid elendi.

 

Madrid ilk turda elendi

 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyelerinin oylarıyla sonucu belirlenecek seçimde, ilk turda 3 aday kentten salt çoğunluğu sağlayanın oyunlara ev sahipliği yapması bekleniyordu. Ancak adaylar arasındaki çekişme nedeniyle ilk turda kazanan çıkmazken, en az oyu alan Madrid 2020 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapma şansını kaybetti.

 

İkinci oylama heyecanı

 

İlk oylamada eşitlik olmasından dolayı Madrid ve İstanbul arasında bir oylama daha yapıldı. Oylama sonucunda İstanbul, Madrid'i 49-45 ile geçerek finale kaldı.

İkinci tur oylama sonucunda ise Tokyo İstanbul'u geride bırakarak 2020 olimpiyatlarına ev sahipliği yapma hakkını kazandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) toplam 103 üyesi bulunuyor. Aday kentlerin bulunduğu ülkelerin temsilcileri Uğur Erdener ( Türkiye ), Juan Antonio Samaranch Jr. ( İspanya ), Marisol Casado (İspanya), Jose Perurena (İspanya) ve Tsunekazu Takeda ( Japonya ) oylamaya katılamadı. Tarafsızlık ilkesi gereği oy atmayan IOC Başkanı Jacques Rogge düşüldüğünde sayı 97'ye iniyor. IOC'nin Mısırlı ve Suriyeli üyeleri ise ülkelerindeki karışıklık nedeniyle Arjantin'de bulunmuyor.

 

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