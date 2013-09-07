Ve 2020 Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı

Arjantin'in Başkent Buenos Aires'te bugün yapılacak oylama, 2020 Olimpiyatları'nın düzenleneceği kenti belirleyecek. 113 IOC ülkesinin mensuplarından 97'sinin vereceği oy Tokyo, Madrid ve İstanbul'dan birini mutlu sona ulaştıracak.

Buenos Aires'in, 10 Eylül'de sona erecek ev sahipliğinden toplam 4 milyon dolar turizm geliri elde etmesi göz önüne alınırsa, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı düzenleyecek ülkede gelir bakımından büyük beklentiler içinde olacak.

İstanbul, 2020 Oyunları'na ev sahipliği yapma onurunu elde etmesi halinde bu, Türkiye ve bölge için tarihi bir an olacak.

IOC'nin 125. oturumundan canlı yayın Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak, karar 23:00 sularında açıklanacak.

Kimler yok ki

Devlet başkanları, prensesler, sporcular, iş adamları ve gazetecilerden oluşan yedi binden fazla kişi 2020 olimpiyat şehri seçimleri için Buenos Aires'te topladı. Türkiye, Başbakan Erdoğan'ın liderliğinde kalabalık bir ekiple İstanbul'un adaylığını desteklemek için Buenos Aires'teki yerini aldı.

Olimpiyat bize yakışır

Erdoğan'a, Spor Bakanı Suat Kılıç, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, THY Genel Müdürü Temel Kotil'in yanı sıra iş adamları Ferit Şahenk, Ali Koç, Süreyya Ciliv ve Mehmet Uçan eşlik ediyor. Bu arada Başbakan Erdoğan'ın, Arjantin Devlet Başkanı Cristina Kircher'le resmi bir görüşmede de bulunacağı da gelen haberler arasında.

Altın madalyaya TOKİ'den ev

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2020'nin ev sahibinin açıklanacağı toplantılar sürpriz bir açıklama yaptı. Topbaş, Olimpiyat Köyü’nde yapılacak evleri, Dünya ve Türkiye'de şampiyon olmuş sporculara tahsis edebileceklerini söyledi.

2 bin 500 gazeteci izliyor

Seçimleri izlemek için dünyanın her yerinden toplam 2 bin 500 gazeteci akreditasyon yaptırdı, ancak ağırlık Japonlar'da. Seçimleri 600 Japon gazeteci izleyecek. Japonya'yı resmi düzeyde Başbakan Shinzo Abe, Prenses Akiko ve Takamado, Tokyo Valisi Naoki Inose, Tokyo 2020 Başkanı Masato Mizuno ve Olimpiyat şampiyonu sporcular temsil ediyor.

İspanyollara verilen şans biraz daha az

İstanbul ve Tokyo'ya oranla az şansı olduğu söylenen İspanya heyeti ise Başkan Mariano Rajoy liderliğinde temsil ediliyor. Prens Felipe ve Leticia, Madrid Belediye Başkanı Ana Botella, Tenisçi Rafael Nadal heyetin ağır toplarından.

Monaco Prenci Albert, Lichtenstein prensesi Nora, Ürdün prensi Faysal Bin El Hüseyin, Katar Emiri ve Paris Saint-Germain ekibinin sahibi Tamiz bin Hamid El Thani de seçim heyecanını yerinde yaşayacaklar.

Sultanahmet Meydanında dev ekran

Buenos Aires'te yapılacak 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ev sahibi şehir seçimi, Sultanahmet Meydanı dahil 9 noktada kurulacak ekranlarla on binlerce spor severe izlettirilecek. Seçimlerin izleneceği alan, İstanbul 2020'nin kıtalararası maratonunu için öngörülen bitiş noktasına kurulacak. İstanbul'un kazanması durumunda havai fişek gösterileri de düzenlenecek.

Canlı Yayın Noktaları

1- Caddebostan etkinlik alanı

2- Ümraniye Meydanı

3- Kartal Meydanı

4- Ortaköy Meydanı

5- Bakırköy Meydanı

6- Gaziosmanpaşa Meydanı

7- Bağcılar Meydanı

8- Bebek Parkı

Havai Fişek Gösteri Noktaları

1- Caddebostan Etkinlik alanı

2- Ümraniye Meydanı

3- Kartal Meydanı

4- Ortaköy Meydanı - (Tekneden)

5- Bakırköy Meydanı

6- Gaziosmanpaşa Meydanı

7- Bebek Parkı- (Tekneden)

8- Taksim Meydanı