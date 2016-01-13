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Sultanahmet anmasında gerginlik; bıçak çeken bir kişi gözaltında

Sultanahmet'teki anmaya tepki gösteren bir grup, "Vatan haini bunlar!" diyerek sözlü saldırıda bulundu

13 Ocak 2016 16:38

Sultanahmet saldırısını protesto etmek için buluşan "Halk Kazanacak İnisiyatifi" üyelerine müdahale etmeye çalışan başka bir grup kendi içinde birbirine girdi. Grubun içinden bir kişi diğerine bıçak çekti. Olaya müdahale eden polis, grubu ayırdı.

DHA’nın haberine göre, 10 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'na gelen  "Halk Kazanacak İnisiyatifi" üyesi bir grubun basın açıklaması yaptığı sırada, onlara "Vatan haini bunlar!" diye bağırıp tepki gösteren bazı kişiler arasında çıkan tartışmayı polis engelledi.

Açıklama yapan gruba tepki gösterenlerin arasında bulunan 2 kişi kendi aralarında, anlaşılmayan bir nedenle tartışmaya başladı. 2 kişiden biri bu sırada bıçak çekip rastgele sallayınca polis devreye girdi ve eli bıçaklı kişiyi gözaltına aldı.

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