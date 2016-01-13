Davutoğlu, Sultanahmet'te saldırının gerçekleştiği yere karanfil bıraktı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısında yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Başbakan Davutoğlu ve beraberindeki heyetin ziyareti, yaklaşık 20 dakika sürdü. Ziyarette eşi Sare Davutoğlu da Başbakan Davutoğlu'na eşlik etti.

Hastanede, Sultanahmet'teki terör saldırısında yaralanan 3 Alman ve 1 Norveçli turistin bulunduğu öğrenildi.

Ziyaretin ardından Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere olay yerine gelerek karanfil bıraktı. Davutoğlu çiftine ilgili bakanlar da eşlik etti.