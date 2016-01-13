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Sultanahmet'teki saldırının şüphelisi Nabil Fadli 5 Ocak'ta parmak izi mi verdi?

Fadli’nin Türkiye’ye kısa süre önce girdiği tahmin ediliyor

13 Ocak 2016 12:54

Sultanahmet saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen Nabil Fadli'nin bir hafta önce İstanbul'da çekildiği öne sürülen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, Fadli’nin 5 Ocak’ta İstanbul’da parmak izi verdiği iddia edildi.

Habertürk gazetesinden Umut Tütüncü, Nabil Fadli’nin bir hafta önce İstanbul’da çekildiği öne sürülen görüntülerine ulaştı. Nabil Fadli’nin Suudi Arabistan doğumlu Suriye vatandaşı Nabil Fadli olduğu dün ortaya çıkmıştı. Bu görüntüler 5 Ocak 2016’da İstanbul’da kaydedilmiş. Haberde, Fadli’nin İstanbul’daki bir merkeze başvurarak “bazı işlemler için” parmak izi verdiği iddia edildi.

Nabil Fadli’nin kimliğinin de patlama bölgesinde bulunan ve canlı bombaya ait olduğu düşünülen bir parmaktan alınan örneğin, Fadli’nin daha önce verdiği bu izle eşleşmesi üzerine tespit edildiği öne sürüldü.

5 Eylül 1988 doğumlu Nabil Fadli’nin Türkiye’ye kısa süre önce girdiği ve bir IŞİD hücresiyle bağlantılı olduğu sanılıyor.

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