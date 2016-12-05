Süleymancıların yurdunda kaçak olarak çalıştırılan 12 yaşındaki çocuk, kolunu kıyma makinesine kaptırdı!

Kütahya’da, kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen cemaate ait olduğu belirtilen Özel İkizhöyük Orta Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda geçen yıl, yurtta kalan ağabeyini ziyarete giden 12 yaşındaki Nurettin Ekşi adlı çocuk, yurdun mutfağında kaçak şekilde çalıştırılırken kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, çocuğun sağ kolu dirsekten kesildi. Yurt müdürü ve aşçı hakkında açılan davada, yurtta kalan 15 yaşındaki ağabeyin de “Seni aşçı yapacağız” denilerek mutfakta çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Süleymancılar cemaati, Adana Aladağ'daki kız öğrenci yurdunda 11'i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği yanın faciasında gündeme gelmişti.

"İşleri yapın sonra çıkın"

Kütahya’da geçen yıl 22 Ağustos’ta meydana gelen olayda 12 yaşındaki Nurettin Ekşi, yurtta kalan ağabeyi 15 yaşındaki Serkan’ı ziyarete gitti. Yurt Müdürü Mehmet Kalkan’a gidip “İzin verirseniz ağabeyimle çarşıda gezmek istiyorum” dedi. Kalkan “Yurtta yapılacak işler var. O işleri yapın, sonra yanıma gelin” dedi. İki kardeş mutfağa gönderildi. Aşçı Bünyamin Dağ, Serkan’dan bulaşıkları yıkamasını, kardeşi Nurettin’den de etleri kıyma makinesine koymasını istedi. Nurettin etleri koyarken, kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Nurettin’in sağ kolu dirsekten itibaren koptu.

"Tedavi ettirmem" tehdidi

Nurettin, ifadesinde, kolu makinede olduğu sırada aşçı Dağ’ın, “Kıyma makinesini merak edip kimsenin görmediği bir anda elimi içinde soktum, şeklinde ifade ver. Yoksa ambulansı çağırmam” diye tehditte bulunduğunu söyledi. Ağabeyi Serkan Ekşi de “Bende korktum ve istedikleri şekilde ifade verdim.

Müdür ve aşçı ‘İstediğimiz gibi ifade verirsen kardeşinin tedavisiyle ilgileniriz. Aksi halde yardımda bulunmayız. Bize bir şey olmaz’ dediler” diye konuştu. Yurtta üç aydır kaldığını kaydeden Serkan Ekşi, sürekli aşçı Dağ’ın yanında çalıştırıldığını belirtip, “Aylık 250 TL maaş veriyorlardı. Kardeşim ziyarete geldiği zamanlarda onu da çalıştırırlardı” dedi.

Aşçının yanında çalıştı

Kütahya 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Mehmet Kalkan ve Bünyamin Dağ hakkında ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan dava açıldı. İlk duruşma, 1 Nisan 2016’da görüldü. Dağ, ifadesinde, tembihlediği halde Nurettin’in elini makineye soktuğunu iddia etti. Ancak ağabeyi Serkan’ın üç aydır yanında çalıştığını kabul ederek, “Daha sonra kadroya geçecekti” dedi. Kalkan ise yurtta öğrenci çalıştırmadıklarını savundu. Dava dosyasına, Kalkan ve Dağ’ın iki kardeşi yalan beyanda bulunmaya zorlayan telkinlerinin konuşma dökümlerinin de girdiği belirtildi.

Yurt yönetimine tazminat davası

Ailenin avukatı Suat Özcan, yurt yöneticileri hakkında tazminat davası da açtı. Özcan, dava dilekçesinde, çocukların ailesinin yoksul olduğunu belirterek, “Nurettin’in bakım ve tedavisi zorluk içinde geçmiştir. 12 yaşında bir çocuğun kolunun kopmasına neden olmalarına rağmen bir kere olsun arayıp sormamışlardır” dedi.