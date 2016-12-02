CHP'li Biçer: Süleymancılarla ters düştüğünüzde SÜTO mu olacak; eğitim cemaatlerden temizlenmeli

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Adana Aladağ'da 10 kız öğrenci, 1 küçük yaşta çocuk ve 1 eğitmen olmak üzere 12 kişinin ölümü, 22 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan yurt yangınıyla ilgili, "Acı haberle ciğerlerimiz yandı. Bu yurt Süleymancıların ülke genelindeki 1300 yurdundan sadece birisiydi. Fethullahçılarla ters düştünüz FETÖ oldu. Süleymancılarla ters düştüğünüzde de SÜTO mu olacak" dedi. Biçer, "Ülkemizi tarikatların çöplüğüne çevirenler, devlette tarikat cemaat açanlar, kaçak yurt açtıranlar yanan bedenlerin sorumlusudur. Eğitimin bütün cemaatlerden temizlenmesi gerekir" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) haberine göre, Manisa'da partisinin il başkanlığında basın açıklaması yapan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Adana Aladağ'da kız öğrenci yurdunda 12 kişinin yaşamını yitirmesinden hükümeti sorumlu tuttu. Yurdun Süleymancılar olarak bilinen bir cemaate ait olduğunu söyleyen Biçer, eğitimin tüm cemaatlerden ve tarikatlardan temizlenmesi gerektiğini söyledi. Biçer, "Adana Aladağ'dan gelen acı haberle ciğerlerimiz yandı. Dün gece yaşı küçük çocukları harami saltanatın zihniyeti öldürdü. Bu yurt Süleymancıların ülke genelindeki 1300 yurdundan sadece birisiydi. Süleymancıların ülke genelinde tahsil çağındaki talebelere yardım derneği adı altında yurt işleten imtiyazlı bir siyasi İslamcı grup olduğunu biliyoruz. Bu yapı özel yurtlar yönetmeliğinin 5'inci maddesini tamamen çiğnemiştir. Ülkeyi tarikat ve cemaatlere cennet haline getiren AKP sayesinde ölüm mekanları kurulmuştur. AKP'nin kamu hizmetlerini yerine getirmemesinin bedelini çocuklarımız ödemişlerdir. Ülkemizi tarikatların çöplüğüne çevirenler, devlette tarikat cemaat açanlar, kaçak yurt açtıranlar yanan bedenlerin sorumlusudur" diye konuştu.

"Süleymancılar da SÜTO mu olacak"

Kanunlara göre ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde özel yurt açılamayacağını açıklayan Biçer, bu maddenin ihlal edilerek merdiven altı yurtlar açıldığını savunup, şöyle konuştu:

"Yükseköğretim kurumlarında 600 bin öğrenciden 200 bini vakıf ve cemaatlere ait yurtlarda kalıyor. Süleymancılar devletin içine yerleşen korunup kollanan bir grup. Zaman içinde maddi olarak çok güçlendiler. Adana'daki yurt da devletin yurduyken yıkılmış, öğrenciler Süleymancıların yurdunda kalıyor. Yani neden CHP'ye vermiyorlar. Elbette Süleymancılara verecekler. Atatürkçü Düşünce Derneği'ne, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne verecek halleri yok, bu karanlık zihniyetin Hazine arazileri peşkeş çekilerek Fethullahçıların yurtları yapılmıştı. Bizim zeytin ağacı dikmemize izin verilmeyecek arazilere bu okullar yapılmıştı. Şimdi yıllarca besleyip büyüttükleri Fethullah Gülen cemaatiyle çıkar çatışmasına girdikten sonra, çıkarları çakışınca FETÖ oldu. Merak ediyoruz, şimdi birlikte yürüdükleri Süleymancılarla da çıkarları çatışınca Süleymancılar SÜTO mu olacak Bütün tarikat vakıfları derhal kapatılmalı."