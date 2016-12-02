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"Adana'da yanan kız öğrenci yurdunun sahibi Süleymancılara 1 milyon devlet yardımı" iddiası

Sol Haber Portalı, yanan yurdun sahibi Süleymancılar tarikatıyla ilgili iddialarda bulundu

02 Aralık 2016 13:52

Süleymancılar adıyla bilinen tarikatın "Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği" ve Aladağ'da yanan yurdun da bağlı olduğu "Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği" adlı örgütlenmelerine İçişleri Bakanlığı'ndan proje desteği adı altında 1 milyon liradan fazla para aktarıldığı iddia edildi.

Adana'da öğrenci velisi: Burası Süleymancıların yurdu, yurdu yıktılar çocukları buraya yerleştirdiler

Sol haber portalının haberi şöyle:

2010 yılından 2016 (*) yılına kadar Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre İçişleri Bakanlığı, “Kurs ve Okul Talebelerine Yardım” ve “Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım” derneklerinin çeşitli projelerine toplam 1 milyon 105 bin 109 TL para aktarmış. Bu projeler arasında Ab-ı Hayat, Özlenen Neslin Yetişeceği Eğitim Merkezi Projesi, Ecdadımıza Layık Bir Gençlik Yetişiyor Projesi gibi projeler bulunuyor. Projelerin sonuçları ise meçhul.

Faaliyetleri tüm yurda ve hatta Kıbrıs'a yayılmış bu derneklerin yardım alan projeleri özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yoğunlaşıyor. Derneğin en çok devlet yardımı alan üç projesi şunlar:

- 117 bin 900 TL yardım alan Van İpekyolu Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin Çocuklar Eğleniyor Öğreniyor Aileler Şenleniyor Projesi,

- 95 bin 350 TL yardım alan Batman Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği'nin Geleceğimiz Eğitimli Gençlerde Projesi,

- 78 bin TL yardım alan Muş Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin Zor Gün Dostu Projesi

Süleymancı eğitim derneklerinin İçişleri Bakanlığı'ndan destek aldığı tüm projelerin listesi ise şöyle:

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