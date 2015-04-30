Süleyman Soylu'dan Demirtaş'a: Haddinizi bilin, orayı kafana yıkarız senin!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, partisinin Yeşiltepe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında yaptığı konuşmada Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, "Haddinizi, hukukunuzu bilin. Bir daha bizim teşkilatlarımıza ait el altından bir tehdit duyarsak, söylüyorum sana Demirtaş, buradan Türkiye'ye ilan ediyorum, orayı kafana yıkarız senin" sözleriyle tehdit etti.

Soylu, "Bu millet senin gibi yalancıları ve dolandırıcıları çok gördü. Kimsenin endişesi olmasın AK Parti iktidarda olduğu sürece, Recep Tayyip Erdoğan devlet başkanı olduğu sürece bu ülkenin tek çakıl taşını bile kimse koparamaz" ifadelerine yer verdi.

Soylu, partisinin Yeşiltepe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında yaptığı konuşmada, AKP'nin sıradan bir parti olmadığını belirterek, "AK Parti bizim medeniyetimizin, Anadolumuzun en önemli resmidir, delilidir, ismidir. AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. AK Parti Türkiye'nin gücüdür, kudretidir, rengidir, yarınlara ait Türkiye'nin yürüdüğü yolun adıdır" diye konuştu.





'Yükselme dönemine adım atıyoruz'





Vatan gazetesinde yayımlanan habere göre, Türkiye'de yeni anayasa yapılmasının zorunlu olduğunu da söyleyen Soylu, şöyle devam etti:



"Darbe kuralları ile idare ediliyoruz. Türkiye'nin önünü tıkayan bu anayasanın değiştirilmesi lazım. 13 yıldır gerileme dönemini bir şekilde bıraktık, şimdi yükselme dönemine adım atıyoruz. Bunu millet başardı. Bu millet 13 yıldır bir devrim gerçekleştirdi. Yeni anayasayı gerçekleştireceğiz, bunun için aziz milletimizin desteğine ihtiyacımız var. Göreceksiniz yeni anayasa ile Türkiye bütün hedeflerine ulaşacak. Eski anayasa Türkiye'nin ilerlemesini engellemektedir. Çok çalışmalıyız, gayret göstermeliyiz. AK Parti'yi Türkiye'de sandıklardan birinci olarak çıkarma gayretini hep birlikte ortaya koymalıyız."



Soylu, Türkiye'nin reformlarına devam etmesini, zenginleşmesini istemeyenlerin olduğunu da ifade ederek, Türkiye'nin zenginleşmemesi için kumpaslar yapıldığını anlattı.





'Perde arkasında el sıkışan partilerden değiliz'





Çözüm sürecine de değinerek HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı eleştiren Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:



"Çözüm sürecine devam edeceğiz. Biz bu ülkede anaların neler çektiğini biliyoruz. Hiç kimse endişe duymasın o Demirtaş bize vız gelir tırıs gider. Biz onunla perde arkasında el sıkışan partilerden falan değiliz. Buradan söylüyorum, onları da uyarıyorum, AK Parti'nin teşkilat başkanıyım, Güneydoğu'da bizim teşkilatlarımızı seçim kampanyası başladığından itibaren tehdit ediyorlar. Güneydoğu'da AK Parti'den başka HDP'nin karşısında mücadele eden bir siyasi parti var mı Nerede o 'Türkiye'nin 785 bin kilometrekaresinde varım' diyenler. Türkiye'nin batısında, doğusunda, kuzeyinde de güneyinde de AK Parti var. AK Parti, ay yıldızlı bayrağımız ile AK Parti bayrağını bir araya getirip sallıyor."





'Orayı kafana yıkarız senin'





Demirtaş'a seslenen Soylu, sözlerini "Buradan Demirtaş'a söylüyorum. Haddinizi, hukukunuzu bilin. Bir daha bizim teşkilatlarımıza ait el altından bir tehdit duyarsak, söylüyorum sana Demirtaş, buradan Türkiye'ye ilan ediyorum, orayı kafana yıkarız senin. Bu millet senin gibi yalancıları ve dolandırıcıları çok gördü. Kimsenin endişesi olmasın AK Parti iktidarda olduğu sürece, Recep Tayyip Erdoğan devlet başkanı olduğu sürece bu ülkenin tek çakıl taşını bile kimse koparamaz" diyerek tamamladı.



Soylu, konuşmasının ardından AKP Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.