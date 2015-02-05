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Politika

Görevden alınan AKP ilçe başkanı: Süleyman Soylu partiye ihanet etti

Genel merkezin tek aday ısrarına rağmen kongrede aday olup seçimi kazanan Zonguldak’ın Çaycuma İlçe Başkanı Adil Düzlü ile Kilimli İlçe Başkanı İsmail Ofluoğlu’nu görevden aldı

05 Şubat 2015 09:49

AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK), genel merkezin tek aday ısrarına rağmen kongrede aday olup seçimi kazanan Zonguldak’ın Çaycuma İlçe Başkanı Adil Düzlü ile Kilimli İlçe Başkanı İsmail Ofluoğlu’nu görevden aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kilimli İlçe Başkanı İsmail Ofluoğlu, İl Başkanlığı’nın MKYK’nun kararını kendilerine bildirdiğini söyledi. Ofluoğlu, şöyle dedi:

"AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu imzalı gönderilen yazıda, ’Parti tüzüğünün 59/3, 59/4 ve 58’inci maddesi gereği asil ve yedek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevden el çektirildiğimiz’ belirtilmiş. Bu konuyla ilgili Çaycuma İlçe Başkanı Adil Düzlü ile birlikte bir basın açıklaması yapacağız."

 

Görevden alınan ilçe başkanı: "Süleyman soylu partiye ihanet etti"

 

AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) kararı ile görevden alınan Çaycuma İlçe Başkanı Adil Düzlü, yayınladığı basın bildirisinde Parti Tüzüğü’nün 59/3 ve 59/4. Maddeleri delaleti ve 58. Madde gereğince 3 Şubat 2015 tarihli MKYK kararı ile Çaycuma İlçe Başkanı, yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin görevden alındığını söyledi. Amaçlarının 2015 genel seçimleri öncesinde teşkilatın bölünmemesi için birleştirici olmayı hedeflediklerini belirten Düzlü, şöyle devam etti:

"Ak Parti Genel Merkezi tarafından verilen görevi doğru yapamayan Teşkilat Başkanı Süleyman Soylu, AK Parti’ye ihanet etmiştir. Hiçbir vesayeti kabul etmeyen, kişi hak ve hürriyetleri için Anayasa mücadelesi veren, seçimle verilen görevi her konuşmalarında ’namus’ olarak gören Genel Başkan ve yöneticilerine bu kararın oluşması için zemin hazırlayarak ihanet edilmiştir. Aday belirlemede görevli olanlar Ak Parti ilkelerine sahip çıkamamıştır. Görevden alınmamıza sebep gösterilen hususlar ile ilgili hakkımızda disiplin soruşturması yapılmamıştır. Buna rağmen parti tüzüğünün 58. Maddesi gerekçe gösterilerek görevden alınmamız demokrasiye ve hukuka aykırıdır. Bu sebeple partimizin kurulduğu günden beri bize öğretilen hukuk zemininde hakkını arama konusunda elimizden gelen her türlü hukuki yollara başvuracağız."

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