Süleyman Soylu: Devlet Bahçeli MHP'yi, CHP'ye metres yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu destekleyen MHP'nin, Devlet Bahçeli'yi affetmeyeceğini söyledi.



DHA'nın haberine göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Karabük'te ziyaretlerde bulundu.



Düğün salonunda toplanan partililere hitaben konuşan Soylu, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Alevilerin, Kürtlerin, Türklerin, Çerkezlerin, Abazaların, Arnavutların, Boşnakların yani 77 milyonun cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

'Cici çocuk diye gösterdikleri Ekmel'

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu eleştiren Soylu, şöyle konuştu: "O 'yumuşak, uzlaşmacı' dedikleri, 'cici çocuk' diye gösterdikleri Ekmel, onun eline tutuşturuyorlar; Bir sabah çıkıyor elinde Türk solu dergisi, birgün bozkurt işareti yapıyor, birgün çıkıyor, 'Filistin'le İsrail arasında taraf tutmamıza gerek yok' diyor.



Ne zaman İsrail orada masum insanları, çocukları, anaları katlediyor, ondan sonra soluğu Fecebook'ta, Twitter'da alıyor. Filistin Konsolosluğuna taziyeye gidiyor, durumu düzeltmeye çalışıyor. Sen 5 gün sonrasını göremiyorsun. Sen 2023'ü, 2071'i kimle hesap edeceksin?"

'Çakma profesör'

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun, her yerde babasının Akif'in arkadaşı olduğunu söyleyerek hava attığını savunan Soylu, "Akif'in mezarına gittiğinde ise mezar taşında yazan İstiklal Marşı'nın kıtasına 'beyit' diyor. Profesörlüğünün çakma olduğunu dün akşam başka profesör anlatmış. CHP, yıllar önce defalarca 'bunun profesörlüğü yanlıştır' diye söylüyor, bugün Cumhuriyet gazetesi de CHP de bu adamın peşine takılmış gidiyor" dedi.





Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Adnan Menderes'in mezarına gidip sahte gözyaşı döktüğünü, ardından da 10 adım öteye gidip Menderes'in celladı İnönü'ün örnek devlet adamı olduğunu söylediğini ifade eden Soylu, "Doğru, örnek devlet adamı, diktatörlüğün örneği, bir mazlumu idam ettiren, onun celladı devlet adamı. Matruşkayı bilir misiniz? İçinden ne çıkıyor? Bir taraftan Kılıçdaroğlu, bir bakıyorsun Bahçeli, bir de bakıyorsun Pensilvanya yani bir matruşka gibi" diye konuştu.

Bahçeli, MHP'yi CHP'ye mtres yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de eleştiren Soylu, "MHP'yi bu Devlet Bahçeli'nin getirdiği hali görüyor musunuz? Koskoca CHP'ye metres yaptı MHP'yi. MHP'li kardeşlerimiz Bahçeli'yi affetmeyecek. MHP'li ve CHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Türkiye eski Türkiye değil. 1999'daki Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'ye 3 gün cumhurbaşkanlığı yapamaz. Şimdi çökmüş değil, güçlü Türkiye var. 1999'un Türkiye'si değil bu Türkiye" dedi.





Soylu, 10 Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bütün seçimlerin anası olduğunu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını trilyon kere hak ettiğini kaydetti.

Soylu, daha sonra beraberinde Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ile birlikte esnafları ziyaret etti.