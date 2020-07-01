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Süleyman Soylu, Pervin Buldan'ın 'La Casa de Papel' paylaşımına Dağ 2 filminden alıntıyla yanıt verdi

01 Temmuz 2020 23:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın muhalefet liderlerinin Netflix'le ilgili tweetlerine yaptığı "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" paylaşımına Dağ 2 filminden bir alıntıyla yanıt verdi. Soylu, "Önemli olan iki şey var arkadaşlar, vatan ve yanınızdaki adam" diye yazdı.

İçişleri Bakanı Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" şeklindeki paylaşımına kişisel Twitter hesabında yanıt verdi.

Buldan'ın paylaşımını alıntılayan Soylu, Dağ 2 filminde geçen "Önemli olan iki şey var arkadaşlar, vatan ve yanınızdaki adam" dedi.

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