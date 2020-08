Erdoğan açıkladı, sosyal medya düzenlemesi geliyor: Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösterdi. Sosyal medya mecralarıyla ilgili hukuki düzenleme yapılacağını açıklayan Erdoğan, Meclis ve Adalet Bakanlığı'na, "Konuyla ilgili düzenlemenin süratle hazırlanması ve yürürlüğe sokulması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmiş olacağımızı ümit ediyorum" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genişletilmiş il toplantısında konuştu. Burada sosyal medya üzerinden yeni doğum yapan kızı Esra Albayrak'a edilen hakaretleri gündeme getiren Erdoğan, "Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün, hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır. Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı. "Yalanın, iftiranın kişilik haklarına saldırının itibar suikastlarının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır" diyen Erdoğan, "Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" dedi.

"Cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret başta olmak üzere kanunların suç saydığı her konuda hak arama ve önleme yolları açık olmalıdır" diyen Erdoğan, "Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Salgında ara verilen tüm ticari faaliyetler başladı. Birileri kötümserlik havası estirse de ülkemize güveniyoruz. Yıl sonuna ulaştığımızda kayıp olarak görülen 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız."

"AK Parti özellikle partimizin kaderi Türkiye’nin kaderiyle bütünleşmiştir. AK Parti umudun adı olmuştur. "

"Başarılarımızı elbette kendi çabalarımızla elde ettik ama kaybettiklerimizin sorumlusu da biziz. Sebebi rakiplerimizin mahareti değil, kendi beceriksizliklerimiz ve hatalarımızdır. Zaferin hikmetini kendi hezimetin sorumluluğunu başkasında gören yanlış yapar."

"Amacımız ekim ayı sonunda il kongrelerimize geçmektir. Kadrolarımızı değer merkezli siyaseti ilke edinmiş çalışkan, gayretli, kabiliyetli arkadaşlarımızla zenginleştirmek istiyoruz. Bunun için çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. "

"Bizim davamızda eski yeni ayrımı yoktur; yarışımız sadece hizmetler konusunda olabilir"

"Bizim davamızda eski yeni ayrımı yoktur. AK Parti çatısı altında sorumluluk üstlenmiş herkes bu davanın asli sahibidir. Daha önceki dönemlerde ve yeni kongrelerimizde görev yapan da görevi bırakan da partinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yarışımız sadece hizmetler konusunda olabilir. Bunun dışında herkes büyük AK Parti ailesinin aynı kıymette birer mensubudur. Yolunu şaşıranlar, kibrine esir düşenler dışında AK Parti ailesinden tek bir ferdin bile eksilmesine gönlümüz razı gelmez. "

"Hedefimiz her sene bir milyon yeni üye yapmaktır. Her yeri üyemiz için bir fidan dikeceğiz. "

"2023 hedeflerimize yürürken aramıza nifak tohumları atmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Esra Albayrak'a edilen hakarete tepki: Haysiyetsiz!

"Aile olarak birkaç gündür işte böyle can atıcı bir meseleyle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz önceki gece 8. torunum dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevincisi bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı. On binlerce kişi tebriklerini ifade eden yorumlar yazdı. Ancak sayıca az da olsa bırakınız ahlakı namusu haysiyeti insanlıktan dahi nasibini almamız bazı alçaklar hakaretlerle bu iklimi kirletmeye çalıştı. Yargı ve emniyet teşkilatlarımız bu haysiyetsizlerin kimliklerini tespit etmeye başladı. Dünyaya gözlerini yeni açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiklerini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde işledikleri suçun hesabını soracağız. Benzer saldırıları daha önce de yaşamıştık.

"Bu mecraların bir düzene sokulması şarttır; tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz"

Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün, hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır. Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix, niçin şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için. Bunlar ahlak sahibi değil. Biz, ahlakı yüce, medeniyetleri yüce bir milletin torunlarıyız. Ve bu millete layık olmayan bu gelişmeleri yaşamak, görmek istemiyoruz. Tabii burada üzerinde durmamız gereken konu medya, özellikle sosyal medya mecralarının nasıl olup da böyle bir kokuşmuşluğun aracı haline dönüşmesidir. Yalanın, iftiranın kişilik haklarına saldırının itibar suikastlarının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu ülkeye, bu millete bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz.

Sosyal medya mecralarını kontrole den küresel firmalar batı ülkelerde açtıkları temsilcilikler vasıtasıyla içerikle ilgili her türlü hukuki ve mali sorumluluğu üstleniyorlar. Bu karşılık kimi yerlerle birlikte Türkiye'De ısrarla bundan kaçınıyorlar. Unutulmamalıdır ki bizim ailemizin başına gelenleri 83 milyon TC devleti bireyinin her biri yaşayabilir. Hiç kimsenin izzetinefsini korum hakkı elinden alınamaz. Bir kişinin yüzüne karşı irfa edildiğinde suç olan her şey medya ve sosyal medya meralarında yapıldığında da aynı sonuçla karşılaşılmalıdır.

İnternet mecralarını kullananlar suç işleme konusunda layüsel değildir. Cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret başta olmak üzere kanunların suç saydığı her konuda hak arama ve önleme yolları açık olmalıdır. Milletimize karşı sorumluluklarımız bu doğrultuda gereken mekanizmaları kurmayı ve işletmeyi gerektiriyor. Amerikalısı, Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.

Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar sahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız. Hukuk devleti ilkesi devleti ilkesi demokrasinin vazgeçilmez bir şartıdır. Asıl bu konuda gerekeni yapmazsak demokrasiye ve hukuka aykırı davranmış oluruz. Buradan, Adalet Bakanlığımıza, Meclis kurumumuza ve ilgili tüm kurumlarımıza konuyla ilgili düzenlemenin süratle hazırlanması ve yürürlüğe sokulması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmiş olacağımızı ümit ediyorum. Artık bu tür konularda im ne der yerine ülkemizin neye ihtiyacı var sorusuna cevap arayacağız. "