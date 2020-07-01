5 günde ne değişti: Sosyal medya için "Nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık" diyen Erdoğan bugün "Tamamen kaldırılmasını istiyoruz" dedi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi gençlerle buluştuğu YouTube canlı yayında sosyal medya için "Nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan fikrini değiştirdi. Erdoğan bugünkü açıklamasında, "Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? "Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" dedi.

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösterdi. Sosyal medya mecralarıyla ilgili hukuki düzenleme yapılacağını açıklayan Erdoğan, Meclis ve Adalet Bakanlığı'na, "Konuyla ilgili düzenlemenin süratle hazırlanması ve yürürlüğe sokulması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmiş olacağımızı ümit ediyorum" diye seslendi.

Erdoğan'ın 5 gün önce yaptığı Youtube canlı yayını 378 bin 'dislike' (beğenmeme) almış, 'Oy moy yok' paylaşımları nedeniyle yayın yorumlara kapatılmıştı. '#oymoyyok' Twitter 'Trend Topic' listesine girmişti.

TIKLAYIN | Erdoğan açıkladı, sosyal medya düzenlemesi geliyor: Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz

TIKLAYIN | Erdoğan'ın gençlerle YKS konferansına 'dislike' yağdı; Twitter'da '#OyMoyYok' protestosu başlatıldı