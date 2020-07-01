Muhalefet liderlerinden Netflix tepkisi: 'Mecburen A haber izleyeceğiz artık!', 'Biz de La Casa de Papel'i bekliyorduk'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? "Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" sözlerinin ardından yaptığı paylaşımda, "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin genişletilmiş il toplantısında yaptığı konuşmada sosyal medyanın kontrol edilmesine ilişkin sözlerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den eleştiri geldi. Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sözlerini de alıntılayarak paylaşımda bulunan Meral Akşener, "İşte vizyon, işte akıl, işte strateji. Mecburen A Haber izleyeceğiz artık..." ifadelerini kullandı. Akşener, ikinci paylaşımında Netflix'in popüler dizilerinden The Dark'a gönderme yaparak "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın @RTErdogan" dedi. Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Hırsından spoiler verir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Akşener'in 'Dark' dizisine ilişkin yaptığı paylaşımı hesabında alıntılayarak, "Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir:)" diye yazdı. Buldan: Biz de La Casa de Papel'i bekliyorduk HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayarak, "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk :(" diye yazdı. TIKLAYIN - 5 günde ne değişti: Sosyal medya için "Nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık" diyen Erdoğan bugün "Tamamen kaldırılmasını istiyoruz" dedi TIKLAYIN - Erdoğan açıkladı, sosyal medya düzenlemesi geliyor: Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz