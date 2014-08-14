Süleyman Seba için taziye mesajı yağdı

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanlarından ve spor camiasının beyefendi kişiliği Süleyman Seba'nın ölümü spor camiasını üzüntüye boğdu. Çok sayıda spor kulübü ve siyasiler Seba için taziye mesajı yayınladı.

Beşiktaş: Acımız büyük

Beşiktaş Kulübü, siyah beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'nın hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaşımızın tarihine damgasını vuran, hayatının tamamını siyah-beyaz olarak yaşayan, gönlünde ve aklında sadece Beşiktaş olan, her daim yol göstericimiz ve camiamızın birleştirici unsuru olan, Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Beşiktaşlı duruşunun en önemli temsilcisi Süleyman Seba, bundan böyle gönüllerimizin bir parçası olarak tüm Beşiktaşlıların içinde yaşayacak. Hatıraları ise asla akıllarımızdan çıkmayacak. Süleyman Seba'nın adı, her Beşiktaşlı için gurur duyduğu büyük bir değer olarak hem gönüllerimizin hem de tarihimizin sayfalarına altın harflerle yazıldı. Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın toprağı bol, ruhu şad olsun. Tüm hakkımız kendisine helal olsun. Süleyma Seba'ya Allah'tan rahmet, tüm Beşiktaş camiasına, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Abdullah Gül: Her zaman saygıyla hatırlanacaktır

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Beşiktaş Onursal Bakanı Süleyman Seba'nın vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Gül, Seba’nın vefatını vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Seba'nın spor camiasında sembol bir isim olduğunu dile getirdi. Süleyman Seba'nın her zaman saygıyla anılacağını kaydeden Gül'ün mesajı şöyle; "Süleyman Seba; beyefendi duruşu, yapıcı ve müspet yaklaşımı, etik değerlere verdiği önem, insana ve rakiplerine duyduğu saygı, onlarla kurduğu sıcak ilişkilerle tüm spor camiasında sembol olmuş, taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmış örnek bir kişilikti. Bütün hayatını Beşiktaş’a ve Türk sporuna adayan Süleyman Seba, sadece kendi kulübüne hizmet etmemiş, Türk sporuna da çok değerli katkılarda bulunmuştur. Eylemleri ve söylemleriyle sporun bir dostuk ve kardeşlik olduğunu ortaya koyan Süleyman Seba, her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor, Beşiktaş Kulübü’ne ve tüm spor camiasına taziyelerimi iletiyorum."

Fenerbahçe: Türk futboluna kazandırdığı değerlerle daima hatırlanacak

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Kulübü'nün Onursal Başkanı ve Türk sporunun büyüğü Sayın Süleyman Seba'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna kazandırdığı değerlerle daima hatırlanacak ve hiçbir zaman unutulmayacak Sayın Süleyman Seba'ya Allah'tan rahmet, ailesine, Beşiktaş Spor Kulübü'ne, Türk spor camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Galatasaray: Sportmenlik ve centilmenlik dendiğinde akla gelen ilk isimlerdendir

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Türk sporunun ve Beşiktaş'ın unutulmaz başkanlarından, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemiz, sportmenlik ve centilmenlik dendiğinde akla gelen ilk isimlerden birini, çok değerli bir spor adamını kaybetmiştir. Süleyman Seba ismi, centilmen duruşu ve Türk sporuna yaptığı katkılar ile sonsuzluğa kazınacak, her daim hatırlanacaktır. Süleyman Seba'ya Allah'tan rahmet, başta Beşiktaş Kulübü olmak üzere tüm Türk spor camiası ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Futbol Federasyonu da başsağlığı mesajı yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Türk futbolunun duayen isimlerinden, Beşiktaş'ın onursal başkanı, eski milli futbolcu Süleyman Seba'nın 88 yaşında vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Türk futbolunun unutulmaz ismi, Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Solunum yollarındaki enfeksiyon sebebiyle Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi altına alınan, daha sonra tespit edilen kalın bağırsak kitlesi sebebiyle operasyon geçiren Seba, bir süredir tedavi görüyordu. Süleyman Seba'ya Allah'tan rahmet, ailesine, Beşiktaş camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Vodafone Arena'da tören düzenlenecek

88 yaşında hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba için 13 Ağustos Cuma günü Vodafone Arena'da tören düzenleneceği açıklandı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Onursal Başkanımız Süleyman Seba için Cuma günü Vodafone Arena'da tören düzenlenecektir. Vefatı ile tüm camiamızı ve ülkemizi yasa boğan Onursal Başkanımız Süleyman Seba için, 15 Ağustos Cuma günü saat 11.00'da Vodafone Arena'da tören düzenlenecektir. Efsane başkanın cenazesi, Dolmabahçe Camii'nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy mezarlığında toprağa verilecektir. Vefatı ile tüm camiamızı ve ülkemizi yasa boğan Onursal Başkanımız Süleyman Seba için, 15 Ağustos Cuma günü saat 11.00'da Vodafone Arena'da tören düzenlenecektir. Efsane başkanın cenazesi, Dolmabahçe Camii'nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy mezarlığında toprağa verilecektir."