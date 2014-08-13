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Yaşam

'Futbol iyi adamını kaybetti'

Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın ölüm haberi sosyal medyada büyük üzüntüye neden oldu

14 Ağustos 2014 00:20

Beşiktaş’ın Onursal Başkanı Süleyman Seba bir düredir tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Seba’nın ölüm haberi sosyal medyada da büyük üzüntüye neden oldu. Çok sayıda ünlü isim de duygularını Twitter'dan dile getirdi. İşte o tweetlerden bazıları:

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