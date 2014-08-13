'Futbol iyi adamını kaybetti'

Beşiktaş’ın Onursal Başkanı Süleyman Seba bir düredir tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Seba’nın ölüm haberi sosyal medyada da büyük üzüntüye neden oldu. Çok sayıda ünlü isim de duygularını Twitter'dan dile getirdi. İşte o tweetlerden bazıları:

Beşiktaş camiasının başı sağolsun. — Bulent Tezcan (@bulenttezcanchp) 13 Ağustos 2014

Efsane başkan Süleyman Seba.. Türk futbolunun ve Beşiktaş camiasının başı sağolsun.. Allah rahmet eylesin

Türk futbolunda nezaket ve centilmenliği ile efsane olan Sn.Süleyman Seba'ya Allah'tan rahmet dilerim.Mekanı cennet olsun.Başımız sağolsun.. — Hakan Şükür (@hakansukur) 13 Ağustos 2014

Büyük spor adamı, efsanevi isim, Beşiktaş eski Başkanı Süleyman Seba'nın ölümünü büyük üzüntüyle öğrendim. Spor dünyamızın başı sağ olsun.. — Bedri Baykam (@bedribaykam) 13 Ağustos 2014

Tüm Beşiktaş ve spor camiasının başı sağ olsun. Süleyman Abiyi yitirdik... — Rasim Öztekin (@oztekinrasim) 13 Ağustos 2014

futbol, son iyi adamını kaybetti.. nur içinde yat süleyman abi.. — İBRAHİM SETEN (@ibrahimseten) 13 Ağustos 2014

TÜRK sporununYİĞİT EVLADI,hiç alçalmayan KARTAL,Mustafa Kemal'in askeri SÜLEYMAN SEBA;ruhun şad, mekanın CENNET olsun pic.twitter.com/1ZVRVuZ44d — Murat ide (@Murat_ide) 13 Ağustos 2014

Yıkıldık... Beşiktaşımızın Onursal Başkanı Süleyman Seba yaşamını yitirdi... Başımız sağolsun — çArşı (@forzabesiktas) 13 Ağustos 2014

"Ölümle yaşamı ayıran çizgi siyahla beyazı ayıramaz ki..." Çok büyük acı ..daha büyük bir boşluk. pic.twitter.com/xEC3VTCkJf — FD• (@feridun_duzagac) 13 Ağustos 2014

Sadece Beşiktaş'ındı demek en başta ona büyük haksızlık olur... Başın sağolsun Türk sporu... — Mehmet Ayan (@mehmetayan75) 13 Ağustos 2014

Hayatta bir gedik daha, elveda Süleyman Amca... http://t.co/EEr29YpEpY — kanat atkaya (@katkaya) 13 Ağustos 2014

İnönü Stadı'nda ilk golü Süleyman Seba atmıştı, yeni stadın da kurdelesini kesecekti... — Ali Murat Hamarat (@Alimhamarat) 13 Ağustos 2014

Çok sevdiğim Süleyman Seba için hastaneye geldim “baba gibi amca gibi severdik” cümleleri duyuluyor sıklıkla.. ah Süleyman amca — Ezgi Basaran (@ezgibasaran) 13 Ağustos 2014

Büyük başkan, dürüst insan, Süleyman Seba huzur içinde yat... — Mert FIRAT (@mert__firat) 13 Ağustos 2014

#SüleymanSeba topragin bol olsun, senden cok sey ogrendik, ornek aldik, dualarimiz sana... — alp kırşan (@alpkirsan) 13 Ağustos 2014

Süleyman Seba'nın vefatına çok üzüldüm. başımız sağolsun. — Erdem Yener (@ERDEMYENER) 13 Ağustos 2014

Futbolumuz artık biraz daha abisiz... Süleyman Seba terbiyemizde yaşayacak... — ahmet mümtaz taylan (@taylan1789) 13 Ağustos 2014