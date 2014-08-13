Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba yaşamını yitirdi

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Seba, 2014 yılında kalın bağırsaklarındaki kitle nedeniyle ameliyat masasına yatmıştı.

88 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Seba, Türk futbolunda bir döneme damga vurmuştu. Beyefendi kişiliği, fair-play'den ödün vermeyen duruşuyla taraflı-tarafsız sporseverlerin gönlünde taht kurmuştu.

16 yıl boyunca Beşiktaş'ın başkanlığını yapan Süleyman Seba, aynı zamanda siyah-beyazlı kulübün Onursal Başkanı'ydı.

Seba, Hakkı Yeten'den sonra Beşiktaş Kulübü’nde onursal başkanlığa seçilen ikinci kişiydi. Futbol takımı, onun başkanlık yaptığı 1984-2000 yılları arasında beş kez lig şampiyonu oldu.

Süleyman Seba kimdir?

Süleyman Seba, 5 Nisan 1926'da Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Sakarya'da okuduktan sonra İstanbul'a gelen Seba, lise eğitimine, Kabataş Erkek Lisesi'nde başladı. Bir süre sonra, Kabataş Lisesi'nin futbol takımına girmesiyle, futbol yaşantısındaki ilk adımı atmış oldu. Son derece yetenekli olan genç oyuncuyu Beşiktaş'lı yöneticilerin keşfetmesi uzun sürmedi. 1943 yılında Beşiktaş genç takımına çağırıldı. Beşiktaş'ta da kaliteli futbolunu devam ettiren Süleyman Seba, o yıl genç takımın şampiyon olmasında büyük rol oynadı. Kısa süre sonra başarılı futbolu ödüllendirildi ve Beşiktaş genç takımı kaptanlık pazubandının sahibi oldu.

1945 yılında, Beşiktaş A takımına alındı. 1946'da, Kabataş Erkek Lise'sinden mezun olan Süleyman Seba, babasının isteği üzerine Mimar Sinan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi , Fransız Filolojisi Bölümü'ne kaydını yaptırdı. 1947 yılında İnönü Stadyumu'nun açılış maçında İsveç'in AIK takımına attığı gol, bu stadyumda bir Türk futbolcusunun attığı ilk gol olarak tarihe geçti. 1950 yılında Beşiktaş Futbol takımının Amerika'ya davet edilmesiyle , babasını üzmek pahasına, okulunu bırakarak, çok sevdiği Beşiktaş'la bir ay süreyle Amerika'ya gitti.

1954 yılında menüsküs geçirip futbolu bırakmak zorunda kalana kadar, 8 sene Beşiktaş forması altında ter döktü ve 44 gol kaydetti. O dönemler, futbolu bırakmasının asıl sebebinin, dönemin yöneticisi Sabri Usoğlu ve teknik direktörü Pupo Sandro ile yaşadığı sorunlar olduğuda söyleniyordu.

1957 yılında Beşiktaş Kulübü'ne üye oldu. Arkadaşlarıyla kurduğu "İdealist Grup", Beşiktaş kongresinin en etkili gruplarından biri olmuştu. Bu güç sayesinde, ilk kez 1963 yılında Selahattin Akel'in sonraları sırasıyla; 1964'te Hakkı Yeten, 1968'de Talat Asal, 1970'de Ağası Şen ve 1977'de Gazi Akınal'ın oluşturdukları listelerde yönetim kurulunda yönetici olarak görev yaptı.

1980'li yıllarda Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Müdürlüğü yaptığı dönemde, Beşiktaş'ın kötü gidişini gördü ve çok sevdiği Beşiktaş için bu görevi bıraktı. 1 Nisan 1984'de Mehmet Üstünkaya ile girdiği başkanlık yarışını kazandı ve 16 yıl sürecek başkanlık görevine başlamış oldu. Başkanlığı süresinde Beşiktaş Futbol takımı; 5 Lig Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 6 TSYD kupası kazandı. Sportif başarıların dışında Beşiktaş Kulübüne birçok tesis kazandırdı. Bunlardan bazıları Akaretler Kulüp Binası, Fulya Stadı ve kamp tesisleri, BJK Plaza, Yeşilköy, Pendik ve Çilekli tesisleri oldu. Seba döneminde, BJK Koleji kuruldu ve BJK İnönü Stadı 49 yıllığına kiralandı.

13 Şubat 2000 tarihinde BJK Mali ve Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmayla başkanlık görevine veda etti. Beşiktaş kulübü, O'nun döneminde bir istikrar örneği gösterermişti. "Şerefli İkincilikler" lafı onun döneminde ortaya çıktı.

Başkanlığı bıraktığı 2000 yılında anısına Akaretler ile Maçka semtleri arasında uzanan Spor Caddesinin adı Süleyman Seba Caddesi olarak değiştirildi.

Seba, spor yaşamının dışında Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Müdürlüğünde görev yaptı.

Bir süredir Ankara'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavisi süren Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, 21 Ocak 2014 tarihinde solunum yollarındaki enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alındı.