Beşiktaş'ın eski kaptanlarından Rıza Çalımbay, efsane başkan Süleyman Seba'nın ölümüyle Türk futbolunun beyefendi bir kişiliğini kaybettiğini söyledi.

Al Jazeera'den Hilmi Sever'in haberine göre, Mersin İdmanyurdu ile Avusturya kampında bulunan Rıza Çalımbay, çok üzgün olduğunu belirtti.

Al Jazeera'ye konuşan Çalımbay, 12 yıl Süleyman Seba yönetiminde futbol oynadığını ve Türkiye'de tarih yazdıklarını ifade etti.

Seba'nın, kendi hayatında çok önemli bir yeri olduğunu belirten Çalımbay, "Disiplin deyince aklımıza Süleyman Seba gelirdi. Bundan asla taviz vermezdi, takım içine birlik ve beraberliğe büyük önem verirdi. Yaşadığımız tüm şampiyonluklarda beraberdik. Sıkıntılı günlerimiz de oldu ama onun varlığı sayesinde hiç dağılmadık" dedi.

Futbolu bıraktıktan sonra da Süleyman Seba önderliğnde eski futbolcularla sık sık bir araya geldiklerini ve yemekler yediklerini söyleyen Rıza Çalımbay "Onun diğer başkanlardan çok farklı bir tarzı vardı. Diğer başkanlar gibi maddi varlığı çok değildi. Mütevazıydı. Duruşu ve kişiliğiyle Beşiktaş'ı çok ilerilere götürdü" ifadelerini kullandı.